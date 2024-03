Hirblingen

Kontrovers diskutiert: Wie darf künftig in Hirblingen gebaut werden?

Dürfen neue Häuser in Hirblingen in der Gersthofer Straße von der Straße aus gesehen weiter nach hinten gerückt werden? Diese Frage wurde im Bauausschuss diskutiert.

Plus In Hirblingen gibt es an der Ortseinfahrt einen Bauantrag für ein Einfamilienhaus. Es soll weiter hinten stehen als das jetzige Gebäude. Das gefällt nicht allen.

Von Regine Kahl

In Hirblingen gibt es alte Häuser und Höfe, die irgendwann abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden sollen. Doch welche Vorgaben sollen für neue Gebäude gelten? Dürfen sie weiter nach hinten aufs Grundstück rücken oder muss der Abstand zur Straße in der Nachbarschaft einheitlich sein? Diese Fragen wurden im Bauausschuss Gersthofen kontrovers diskutiert. Die generelle Diskussion entzündete sich an einem Bauantrag für ein neues Haus in der Gersthofer Straße, also an der Ortseinfahrt von Hirblingen. Das Haus war schon genehmigt, doch durch eine Änderung an der Größe wurde das Fass jetzt noch einmal aufgemacht.

Bei dem Bauantrag geht es um ein neues Einfamilienhaus mit Garage und Carport in der Gersthofer Straße in Nachbarschaft der Firma Augsburger Holzhaus. Gegenüber sind das Feuerwehrhaus und eine Spedition angesiedelt. Die Antragsteller beabsichtigen, das bestehende Gebäude abzureißen. Der Antrag war bereits 2022 genehmigt worden, doch jetzt wolle die Familie kleiner bauen, erläuterte Jürgen Kaiser von der Bauverwaltung. Das Wohnhaus solle von der Grundfläche verkleinert werden. Wegen der Größe und der zweigeschossigen Bauweise mit flach geneigtem Satteldach bestehen vonseiten der Verwaltung keine Bedenken.

