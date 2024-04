Autofahrer übersieht beim Abbiegen in Horgau einen Traktor

Weil ein Autofahrer einen Traktor übersieht, kommt es am Montagabend zu einem Unfall.

Zu einem Unfall kam es am Montagabend in Horgau. Wie die Polizei berichtet, war ein 71-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Kreisstraße von Rommelsried nach Horgau unterwegs. An der Einmündung bei Agawang übersah er einen vorfahrtsberechtigten Traktor. Deshalb kam es zum Zusammenstoß. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 8000 Euro. (kinp)