Horgau

vor 31 Min.

Autos bleiben in Horgau beim Bahnhof an den Spiegeln hängen

Aus dem Staub gemacht hat sich ein Autofahrer nach einer Streifkollision am Dienstag in Horgau.

Eine 32-Jährige will in Horgau die Brücke der Radwegüberführung passieren. In dem Moment kommt ihr ein anderes Fahrzeug entgegen.

