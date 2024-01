Polizei meldet Unfallfluchten in Horgau und Maingründel

Zu zwei kleineren Unfällen kommt es am Donnerstag bei Horgau und Maingründel. In beiden Fällen fahren die Verursacher davon, berichtet die Polizei.

Bei Horgau und Maingründel kam es am Donnerstag zu zwei kleineren Unfällen. Wie die Polizei berichtet, fuhren die Verursacher in beiden Fällen davon. Der eine ereignete sich auf der Kreisstraße A5. Dort fuhr ein Lastwagen in Richtung Horgau. Im Bereich Horgauer Bahnhof kam ihm ein Holztransporter entgegen, der zu weit auf die andere Fahrbahn fuhr. So kam es zu einem Streifzusammenstoß, bei dem der Spiegel des Lasters beschädigt wurde.

Der zweite Fall ereignete sich gegen 7.45 Uhr in der Sankt-Leonhard-Straße in Maingründel. Dort war eine 56-Jährige mit ihrem Auto unterwegs, als ihr am Ortseingang ein dunkler Wagen entgegenkam. Auch in diesem Fall kam es zu einem Streifzusammenstoß, durch den der Außenspiegel am Auto der 56-Jährigen laut Polizei beschädigt wurde. Den Sachschaden schätzen die Beamten in diesem Fall auf rund 400 Euro. (kinp)