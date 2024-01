Nach Zusammenstoß: Autofahrer flieht vom Unfallort

Zwei Autofahrer stoßen in Horgau mit ihren Fahrzeugen gegeneinander. Der bisher noch unbekannte Verursacher flieht daraufhin vom Unfallort.

In Horgau hat sich am Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße A 5 ein Unfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, stieß der bislang noch unbekannte Unfallverursacher in einer leichten Kurve im Vorbeifahren mit seinem linken Außenspiegel gegen den linken Außenspiegel eines Kleintransporters. Der Verursacher, der in Richtung Horgau unterwegs war, setzte seine Fahrt daraufhin fort. Die Polizei schätzt den Schaden am Kleintransporter auf 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Zusmarshausen zu melden. (AZ)