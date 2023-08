Paketfahrer baut Unfall in Horgau

Der Fahrer eines Lieferwagens schätzt die Größe seines Fahrzeugs offenbar falsch ein. Deshalb kommt es laut Polizei in Horgau zu einem Unfall.

Ein Paketfahrer hat laut Polizei am Dienstag gegen 18 Uhr am Brachflecken in Horgau einen Unfall verursacht. Der 19-Jährige schätzte demnach die Größe seines Lieferfahrzeugs falsch ein. Beim Vorbeifahren an einem Auto auf der Gegenfahrbahn kam es deshalb zu einer Streifkollision. Dabei wurde die Fahrerseite des Autos so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrtüchtig ist. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 3000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (kinp)