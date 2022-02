Tribüne der Sportanlage in Horgau wird überdacht

Plus Die Sportanlage bekommt ein Dach. Die Kosten dafür teilen sich die Gemeinde, der FC Horgau, die Spielvereinigung Auerbach/Streitheim und der Zweckverband Sportanlage Horgau.

Eine Überdachung der Tribüne auf der Sportanlage wünschen sich die Sportlerinnen und Sportler schon lange. Nun sind die Weichen für das Vorhaben gestellt. Man rechnet mit Kosten von rund 100.000 Euro, wobei diese Summe auf die Gemeinde, den FC Horgau, die Spielvereinigung Auerbach/Streitheim sowie den Zweckverband Sportanlage Horgau aufgeteilt werden soll. Einen Zuschuss gewährt zudem der Landkreis Augsburg.