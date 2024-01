Horgau

17:45 Uhr

Was in Finnland zum Frühstück auf den Tisch kommt

Plus Wie schmeckt Heimat? Unter diesem Motto gibt es in Horgau einmal im Monat ein Frühstück mit Gerichten aus einem anderen Land. Was dabei auf den Tisch kommt und was hinter der Idee steckt.

Von Michaela Krämer

Finnische Fähnchen wehten am Sonntag im Herzstück Horgau. Gut gelaunt ließen sich die Gäste im rappelvollen im Restaurant verwöhnen. „Wir mussten noch Biertische und -bänke aufstellen“, erzählte Vorstandsvorsitzende Anja Dördelmann, die mit ihrem Team ein finnisches Schlaraffenland gezaubert hatte.

So kamen die Gäste in den Genuss von kaum auszusprechender Kasviskeitto (Gemüsesuppe mit Hähnchen), frischem Fisch, Lihalpullat (Fleischbällchen), Hähnchen und auch allerlei Süßem wie Joulutorttu (finnischer Blätterteig mit Pflaumenmus zu kleinen Windrädern geformt) oder auch Munkkirinkeli (Krapfen nur mit einem Loch in der Mitte). Dafür gab es großes Lob an die aus Finnland stammende Köchin Katri, die gemeinsam mit Walburga diese Spezialitäten zubereitet und auch die Idee zum finnischen Frühstück hatte.

