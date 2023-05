Zwei Unfälle mit verletzten Motorradfahrern beim Überholen bei Horgau

Bei schönem Wetter waren am Wochenende auch wieder viele Motorradfahrer unterwegs. Bei Horgau kam es am Samstag gleich zu zwei Unfällen mit Verletzten.

Laut Polizeibericht waren gegen 10 Uhr bei Auerbach ein 61 Jahre alter Autofahrer auf der Streitheimer Straße unterwegs, hinter ihm ein 59-jähriger Motorradfahrer. Dieser wollte überholen und scherte auf die Gegenfahrbahn aus. Der Autofahrer wollte aber nach links in die Straße Wiegenfeld einbiegen. Er setzte den linken Blinker und schlug nach links ein. Als er im Rückspiegel den überholenden Motorradfahrer sah, zog er wieder nach rechts. Der Kradfahrer hatte allerdings bereits ein Ausweichmanöver eingeleitet, zog dabei auf den Gehweg und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Dadurch erlitt der 59-Jährige leichte Verletzungen. Am Motorrad entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Zusammenstoß nach missglücktem Überholmanöver

Ebenfalls bei Horgau, auf der Kreisstraße, kam es zu einem Unfall beim Überholen. Laut Polizei waren gegen 13.40 Uhr ein 39 Jahre alter Mann mit seinem Pkw in Richtung Horgau-Bahnhof unterwegs, gefolgt von einem 63-jährigen Porschefahrer. Dahinter fuhr ein Paar auf einem Motorrad. Der Porschefahrer wollte das Auto vor ihm überholen und scherte hierfür auf die Gegenfahrbahn aus. Der Kraftradfahrer folgte dem Porsche. Als dieser sich auf Höhe des zu überholenden Fahrzeuges befand, zog dieser aus Unachtsamkeit leicht nach links. Daraufhin brach der Porschefahrer sein Überholmanöver ab, bremste und zog wieder auf die rechte Fahrspur. Das bemerkte der 48-jährige Motorradfahrer aber zu spät, fuhr auf den Porsche auf und stürzte. Er blieb unverletzt, aber seine 47-jährige Sozia erlitt leichte Verletzungen. Am Motorrad und dem Porsche entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von rund 16.000 Euro. (dav)

