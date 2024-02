Günther Groß wird mit der Silberdistel unserer Zeitung ausgezeichnet

Für seinen Einsatz für die Natur erhält der Königsbrunner den Ehrenamtspreis der Augsburger Allgemeinen. In den vergangenen Jahren hat er im Kreis viel bewegt.

Der Ort, an dem Günther Groß seine Auszeichnung entgegennahm, hat für ihn eine große Bedeutung: das Königsbrunner Naturmuseum. Seit Jahren setzt er sich dafür ein, dass die heimische Natur dort sichtbar und erlebbar gemacht wird. Es gibt Ausstellungen über den Lech, zu Pilzen oder Fledermäusen. Groß war maßgeblich daran beteiligt, die ehemalige wissenschaftliche Sammlung von Dr. Heinz Fischer auf den neuesten Stand im Naturmuseum zu bringen.

Mit neuen Ideen erweitert das Museumsteam unter Groß das Informationsangebot stetig. So gibt es seit 2022 eine Fossilienausstellung und ein 3D-Modell des Lechs, auf das verschiedene Simulationen projiziert werden können. Derzeit entsteht im Museum ein Bereich mit dem Titel "Wie funktioniert die Natur?" Die Wände des Raums werden mit großen Platten mit Waldmotiven abgehängt. Geplant ist ein neuer Boden mit dem Bild eines Waldwegs. In der Mitte befindet sich ein Diorama, das den Werdegang eines Baumes vom Keimen bis zum Zerfall nachzeichnet. Vier Touchscreens geben Besuchern die Gelegenheit, mehr zu den einzelnen Lebensabschnitten zu erfahren. Basierend darauf gibt es einen weiteren Bereich im Raum, in dem es um die Entstehung von einzelnen Lebensräumen für Tiere und Pflanzen geht. Teil des Projekts ist auch eine Wanderausstellung über den Lech.

Umweltbildung liegt dem Königsbrunner am Herzen

Doch nicht nur das aktuelle Naturmuseum gehört zu den Errungenschaften des Naturschützers. Seit Jahren setzt er sich für die Renaturierung des Lechs und gegen die Errichtung eines Wasserkraftwerks ein. Während der Pilzsaison berät der Pilzexperte kostenlos auf dem Augsburger Stadtmarkt und im Königsbrunner Hotel Krone zum Thema und besichtigt auch Funde. Im Königsbrunner Tierparadies Gut Morhard hat er eine Fledermausstation federführend mit aufgebaut - hier können flugunfähige Tiere aufgepäppelt werden. Gleichzeit erfüllt die Fledermausstation wie das Naturmuseum einen Bildungsauftrag. Der liegt Groß sehr am Herzen, vor allem Kindern soll die Bedeutung der Natur und der Umwelt bewusst gemacht werden. Für ihren Schutz kämpft der 79-Jährige weiterhin unermüdlich. "Unsere Natur braucht dringend Unterstützung, da will ich etwas beitragen", betont er.

Nicht zuletzt ist Groß Vorsitzender mehrerer Vereine: des Vereins "Freundeskreis Naturmuseum Königsbrunn", des "Pilzvereins Augsburg-Königsbrunn" sowie der "Lechallianz" und "Naturschutzallianz". Die neue Leiterin der Augsburger Allgemeine Land und der Schwabmünchner Allgemeinen, Cordula Homann, hat Günther Groß nun als Anerkennung für sein Ehrenamt die Silberdistel mit zugehöriger Urkunde überreicht. Mit dieser Auszeichnung ehrt die Redaktion seit vielen Jahren Menschen aus der Region für ihr besonderes Engagement. Die kunstvoll in Silber gearbeiteten Distelblüte wird in der Alten Silberschmiede in Augsburg angefertigt.

Nach der Übergabe ließ Günther Groß in einer kleinen Feierstunde im Café Müller mit seiner Ehefrau Maria, dem Freund und Kollegen Dr. Eberhard Pfeuffer, Kulturbüroleiterin Rebecca Ribarek und dem Haustechniker des Naturmuseums Joachim Neukirch den Nachmittag ausklingen. (mit adi)

