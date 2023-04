Atomausstieg ist nicht nur ein Sieg der "Revoluzzer"

Plus Nach Jahrzehnten des Protests werden am Samstag die letzten drei Reaktoren heruntergefahren. Unabhängig vom Pro und Contra einer Abschaltung zeigt dies etwas Wichtiges.

Wenn am Samstag die letzten Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet werden, dürften sich auch im Augsburger Land vor allem die etwas älteren Jahrgänge gegenseitig auf die Schulter klopfen und mit einem Glas Sekt auf den Ausstieg anstoßen. Nicht wenige waren damals gegen den Bau der Reaktoren oder Wiederbereitungsanlagen und demonstrierten in Wackersdorf, Gundremmingen oder München. Selbst Kinder und Jugendliche klebten eifrig den Aufkleber mit der lächelnden roten Sonne und dem Slogan "Atomkraft? Nein Danke" auf ihren Schulranzen oder ans Fahrrad. Bis 1977 wurden allein von den Buttons rund eine Million Exemplare in 16 Ländern verkauft.

Die freundliche Sonne wurde zum Symbol der Atomkraftgegner schlechthin, doch nicht immer verliefen die Proteste zwischen Ordnungskräften und Demonstranten friedlich. Steine flogen, Wasserwerfer und sogar Reizgas wie in Wackersdorf wurden eingesetzt. Sogar Todesopfer gab es zu beklagen. Doch die Atomkraftgegner bekamen immer mehr Unterstützer. Ein Rockkonzert mit vielen Stars lockte mehr als 100.000 Besucher zu dem Anti-WAAhnsinns-Festival in Burglengenfeld. Die auch „deutsches Woodstock“ genannte Veranstaltung markierte den Höhepunkt der Bürgerproteste. Ob die Abschaltung am Samstag mit Blick auf die Energieversorgung nun Sinn macht oder nicht, sei dahingestellt.

