Brauchen wir die impfenden Apotheker überhaupt noch?

Plus Mehr noch als mehr Impfangebote bräuchten wir einen Zaubertrank für die Zögernden und Zaudernden im Landkreis Augsburg.

Es klang zunächst einmal ganz einfach: Ein Volk soll möglichst rasch gegen Corona geimpft werden, auch Tierärzte und Apotheken sollten deshalb mithelfen. Nun ist es so weit und die Apotheken dürften ran, da werden die Impfwilligen schon wieder rar. Die Schlangen vor den Impfzentren sind bereits Geschichte, der Andrang bei den Impfaktionen lässt merklich nach. Es scheint sich das Schauspiel vom vergangenen Sommer zu wiederholen, als der Impfkampagne am Ende vor allem eines fehlte: Menschen, die sich impfen lassen wollten.