Feuerwehren und Rettungskräfte verdienen unseren größten Respekt

Ein tödlicher Unfall, ein Brand und andere Einsätze: Am Wochenende waren die Feuerwehren wieder stark gefordert. Was die Rettungskräfte leisten, sollte hoch geschätzt werden.

Es waren wieder einmal die Feuerwehrkräfte, die am Freitagabend als Erste am Unfallort in Thierhaupten waren, als zwei junge Männer mit ihrem Auto frontal gegen eine Wand fuhren und komplett eingeklemmt waren. Nur einer konnte noch ins Krankenhaus gebracht werden, überlebt haben tragischerweise beide nicht. Die Bilder, die sich den Rettungskräften dort boten, mag man sich nicht vorstellen, die Ehrenamtlichen müssen aber damit zurechtkommen.

Es ist nur dem hohen Ausbildungsstand und dem Willen zur ständigen Weiterbildung zu verdanken, dass die Frauen und Männer diesen wertvollen Dienst leisten können und es auch als Ehrenamt in ihrer Freizeit überhaupt wollen. Dafür können wir ihnen als Gesellschaft nicht genug danken und immer wieder daran denken, wie wertvoll dieser Einsatz ist. Kein Wunder, dass immer weniger zu diesem Opfer bereit sind und der Nachwuchs oftmals fehlt. Ob Feuerwehr, Sanitäter, THW oder andere Hilfsdienste im Ehrenamt - ohne sie würde unser Gemeinwesen nicht funktionieren.

