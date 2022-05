In der Debatte um den Bahnausbau liegen in Neusäß die Nerven blank

Plus Neusäß ist von allen möglichen neuen Trassen auf der Bahnstrecke Augsburg-Ulm betroffen. Die Stadträte streiten darüber, wie man das Schlimmste verhindern kann.

Der Ausbau der Bahnstrecke Augsburg-Ulm für den Fernverkehr schlägt immer höhere Wellen. Besonders in Neusäß liegen die Nerven blank. Das ist kein Wunder, würden doch alle vier möglichen Trassen mal mehr, mal weniger durch das Stadtgebiet laufen. Dass Anwohner, die gar einen Hausabriss befürchten müssen, die Nerven verlieren, ist verständlich. Von den verantwortlichen Kommunalpolitikern muss man aber erwarten können, dass sie bei aller Aufgeregtheit und bei allem Druck von den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern einen kühlen Kopf bewahren. Lange Zeit ist dies den Stadträten in der Trassen-Debatte gelungen, doch jetzt ist das Ringen um die Haltung der Stadt im parteipolitischen Gezänk gelandet.