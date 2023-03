Schilderbrücken wären eine gute Lösung für die A8

Plus Mit Telematikanlagen lässt sich der Verkehr flexibel beeinflussen. An der A8 wird es aber nur eine abgespeckte Version davon geben.

Es ist schon erstaunlich, dass nicht noch mehr passiert auf der A8 zwischen Ulm und Augsburg. Tag für Tag brettern die Autofahrer hier auf sechs Spuren aneinander vorbei. Lichthupe, dicht auffahren und ausbremsen inklusive. Ganz egal, ob es regnet oder schneit oder ob gerade viel los ist auf der Straße oder nicht. Ein generelles Tempolimit würde diesen alltäglichen Wahnsinn auf eine einheitliche Geschwindigkeit bringen. Telematikanlagen können aber noch mehr.