Wer hat noch Lust zu bauen?

Plus Seit zwei Jahren wartet ein Paar auf die Baugenehmigung in Affaltern. Solche Schwierigkeiten machen wenig Lust, den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen. Ein Kommentar.

Seit zwei Jahren wollen Julia Fahrmeier und Christian Thiel in Affaltern bauen, doch bis heute gibt´s keine Genehmigung. Die Lage ist unübersichtlich. Dass vier Parteien beteiligt sind - die Grundstückseigentümer, der Bauunternehmer, die Gemeinde Biberbach und das Landratsamt - macht es nicht einfacher. Ein solches Beispiel kann für künftige Häuslebauer abschreckend wirken.

Julia Fahrmeier glaubt, der Bürgermeister hätte etwas gegen sie persönlich. Weil sie in den sozialen Medien sehr offensiv mit dem Thema umgehe. Steckt eine private Fehde hinter der Verzögerung? Wolfgang Jarasch sagt zumindest, er könne das Paar verstehen. Für ihn seien fehlende Unterlagen Schuld. Fahrmeier und Thiel sowie Bauunternehmer Konrad Schamberger sagen, es liege alles vor. Das Landratsamt, bei dem die Bauanträge eingehen, bestätigt wiederum den Standpunkt des Bürgermeisters.