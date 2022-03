Kutzenhausen

vor 32 Min.

Bahnausbau: Landwirte in Kutzenhausen fürchten um ihre Existenzen

Plus Offiziell sind es günstige Wiesen, doch für die Landwirte um Kutzenhausen ist es die Grundlage ihrer Höfe. Sie fürchten nun den Bau der blaugrünen Trasse.

Von Jana Tallevi

Nun regt sich auch in Kutzenhausen massiver Widerstand gegen die Ferntrasse der Bahn in der blaugrünen Variante. Anders als in Diedorf und Neusäß, wo in diesem Fall die neue Trasse direkt neben der Bestandsstrecke liegen soll, würde die Variante im Gemeindegebiet Kutzenhausen teilweise auch auf einer völlig neuen Trasse geführt werden. Und das würde die Existenzen unter anderem von Landwirten durchaus gefährden, sagt Thomas Druckmiller. Er hat jetzt Kutzenhauserinnen und Kutzenhauser zu einem Protest zusammengeführt. Es geht dabei auch um die Betroffenheit aller Bürgerinnen und Bürger des Orts.

