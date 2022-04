Solarpark in Boschhorn sorgt für reichlich Diskussionen

Über das Für und Wider eines Solarparks dieser Größe diskutiert der Gemeinderat in Kutzenhausen angeregt. Nun soll ein Standortkonzept bei der Entscheidung helfen.

Ob der geplante Solarpark in Boschhorn kommen wird, ist noch lange nicht ausgemacht. Die Gemeinde will sich erst von Experten beraten und die Kosten durchrechnen lassen. Das entschied jetzt der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung nach einem langen und kontroversen Gespräch. Bei der Entscheidung spielt auch der Krieg in der Ukraine eine Rolle.

Die Firma Energie-Kontor AG möchte im Weiler Boschhorn bei Kutzenhausen auf einer Freifläche von 20 Hektar eine der größten Photovoltaikanlagen in der Region errichten. Dafür hat sie das Gelände nordwestlich von Buch von einem Grundbesitzer bereits gepachtet. Was fehlt, ist die Zustimmung des Gemeinderats: Ohne diese kann der Flächennutzungsplan für diesen Bereich nicht geändert und auch keine Bauleitplanung erstellt werden, erklärte Karlheinz Lutz vom Bauamt bei der Gemeinderatssitzung.

Sorge in Kutzenhausen: Pachteinnahmen könnten Begehrlichkeiten wecken

Ob man, wie von Bürgermeister Andreas Weißenbrunner ( Freie Wähler Bayern) vorgeschlagen, dafür ein Fachbüro mit der Erstellung eines Standortkonzeptes beauftragen sollte, war nicht für jedes Gemeinderatsmitglied nachvollziehbar. "Wir machen ein Fass auf, das wir kaum mehr zu kriegen", fürchtet Martin Mayr (CSU). Die Pachteinnahmen für eine Anlage dieser Größe seien nicht unerheblich. Die Anlage in Boschhorn würde schnell Begehrlichkeiten wecken, andere Eigentümer würden nachziehen und es gehe dabei wertvolle Agrarfläche verloren, so Mayr. Der Krieg in der Ukraine zeige gerade jetzt, dass man die Wichtigkeit der regionalen Lebensmittelgewinnung nicht aus den Augen verlieren dürfe, gab auch Georg Rapp jun. (Freie Wählerschaft) zu bedenken.

Bei einer Entscheidung von derart grundsätzlicher Bedeutung müsste der Gemeinderat über einen Bürgerentscheid nachdenken, schlug Johannes Spatz (Unabhängige Gesamtgemeinde) vor. Denn neben dem Verlust von landwirtschaftlicher Nutzfläche sei die Wirtschaftlichkeit einer solchen Anlage für die Gemeinde gering. "Hier geht es nur um ein Signal, etwas für die Einspeisung zu tun", so Spatz. Die Energie und der Gewinn gingen letztlich an den Netzbetreiber. Die angenommenen 6000 Haushalte, die beliefert werden könnten, lägen auch nicht tatsächlich im Gemeindegebiet. Wer Sonnenenergie vor Ort selbst nutzen wolle, könnte dies mit einer Anlage auf dem eigenen Dach bereits jetzt tun, sagte Martin Mayr.

Sonnenenergie nutzen und landwirtschaftliche Nutzung zulassen

Die Diskussion sollte ausgewogen geführt werden, mahnte Franz Bossek (Bündnis 90/Die Grünen) an. Auch für Biogasanlagen würden Felder zum Maisanbau verwendet und dieser Mais stehe nicht als Lebensmittel zur Verfügung. Bossek sieht einen Kompromiss in einer technischen Lösung, die parallel zur Gewinnung von Sonnenenergie eine landwirtschaftliche Nutzung zulässt. Um auch für zukünftige Anfragen gewappnet zu sein, schlug Karlheinz Lutz deshalb nochmals die Beratung durch ein unabhängiges Fachbüro vor. "Allein im Zuge der Fairness wäre es schon gut, sich Informationen zu holen", bestätigte Georg Rapp. Mit drei Gegenstimmen wurde am Ende für die Erstellung eines Standortkonzeptes votiert.

