Wo es in Kutzenhausen Windkraftanlagen geben könnte

Plus Zwei Standorte könnten gute Ergebnisse bringen. Anders sieht es bei Solarenergie aus. Für die ist kaum Platz. Das hat auch mit einer wilden Tierart zu tun.

Von Ruth Seyboth-Kurth

Inzwischen stehen die Sonderflächen für Wind- und Solarenergie in Kutzenhausen fest. Windräder können nur in zwei Waldgebieten errichtet werden, in Agawang und Rommelsried. Gleichzeitig kommen diese beiden Ortsteile wegen des Artenschutzes für den Aufbau von Fotovoltaikanlagen nicht infrage. Das haben die letzten Auswertungen ergeben, die Grundlage für die jüngsten Entscheidungen im Gemeinderat waren.

Wie mehrfach berichtet, hatte sich die Gemeinde Kutzenhausen schon frühzeitig um die Ausweisung von Vorrangflächen zur Nutzung erneuerbarer Energien gekümmert. Hintergrund war eine Anfrage eines Investors im vergangenen Jahr gewesen. Die Firma Energie-Kontor AG wollte eine große PV-Anlage im Weiler Boschhorn aufstellen. Der Gemeinderat hatte dieser Nutzung eines Privatgeländes nicht zugestimmt und die Bürogemeinschaft für Ortsplanung und Stadtentwicklung (OPLA) für die Beratung und Erstellung entsprechender Flächennutzungspläne ins Boot geholt.

