Sportgala: Auf den Siegertreppchen gibt es keine Altersgrenze

Ehre, wem Ehre gebührt. Mit der höchsten Stufe in Gold wurden diese Sportlerinnen und Sportler bei der Sport Gala des Landkreises Augsburg ausgezeichnet.

Von Oliver Reiser

"Genießt den Auftritt auf der Bühne!", rief Barbara Wengenmayr, die Sportbeauftragte des Landratsamtes, den 160 Sportlerinnen und Sportlern zu, die für ihre Erfolge von der bayerischen bis zur Europameisterschaft bei der Sportgala des Landkreises Augsburg geehrt wurden. Die Altersspanne reichte dabei von acht bis 80 Jahren. Wie in all den Jahren zuvor, waren eher die Randsportarten vertreten. König Fußball blieb außen vor. Erstmals konnten auch zwei Sportler aus Bereich des inklusiven Sports ausgezeichnet werden: Der Golfer Reiner Bobinger aus Stadtbergen und der Leichtathlet Rainer Brachmann vom TSV Schwabmünchen, der bei der Deutschen Meisterschaft in der Paraleichtathletik drei erste Plätze im Standweitsprung, Diskuswurf und Kugelstoßen belegte.

Premiere feierte auch der Veranstaltungsort. Nachdem die Sportgala zuletzt dreimal im Kurhaus in Augsburg-Göggingen stattfand, traf sich die große Sportlerfamilie erstmals im Beruflichen Schulzentrum in Neusäß. Damit konnten gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden. Und das war nicht nur der finanzielle Aspekt. "Wir wollten aufzeigen, dass die Liegenschaften des Landkreises alle Möglichkeiten bieten. Außerdem sind wir zuletzt mit dem Catering an unser Grenzen gestoßen", erklärte Barbara Wengenmayr. Diesmal wurden die insgesamt 230 Gäste von den Schülerinnen und Schülern des Zweiges Ernährung und Versorgung der Berufsfachschule Neusäß mit einem Büffet verwöhnt. Für die Dekoration war der Zweig Floristik zuständig.

