Achtung, Probealarm: Am Donnerstag heulen im Kreis Augsburg die Sirenen

Im März war der bayernweite Probealarm wegen des Kriegs in der Ukraine abgesagt worden. Der Landkreis Augsburg testete trotzdem - und am Donnerstag gleich noch mal.

Es war kurz nach dem Beginn des Kriegs in der Ukraine, als in ganz Bayern eigentlich die Katastrophenschutz-Sirenen getestet werden wollten. Doch an jenem 10. März gab es in vielen Kommunen Bedenken, dass die Sirenen eher für Verunsicherung sorgen könnten, als ein Gefühl der Sicherheit geben könnten. Nicht so im Landkreis Augsburg. Weil angesichts des Kriegs in der Ukraine es ganz besonders wichtig sei, dass die Alarmierungen funktionierten, wurde getestet. Das ist nun in wenigen Tagen schon wieder der Fall.

Denn in ganz Bayern wird nun am Donnerstag, 12. Mai, der Katastrophenschutztest der Sirenen nachgeholt. Aufgrund der Bedeutung der Sirenen werde man erneut daran teilnehmen, heißt es nun aus dem Landratsamt. "Aus meiner Sicht ist es in der heutigen Situation wichtiger denn je, die Funktionstüchtigkeit unserer Warninfrastruktur sicherzustellen und die Bürgerinnen und Bürger für das Signal der Katastrophenschutz-Sirene zu sensibilisieren", erläutert Landrat Martin Sailer die Entscheidung. Es geht um 180 Anlagen im Landkreis. Die weiteren rund 70 Sirenen, die bislang lediglich zur Alarmierung der Feuerwehr eingesetzt und jeden ersten Samstag im Monat getestet werden, werden am 12. Mai schweigen.

Alarm im Kreis Augsburg: Verschiedene Töne bedeuten Unterschiedliches

Wie klingen Katastrophenschutz-Sirenen? Ertönt etwa eine Minute lang ein andauernd auf- und abschwellender Heulton, soll er die Bevölkerung dazu veranlassen, auf Rundfunk- und Lautsprecherdurchsagen zu achten und gegebenenfalls auch andere Personen, die sich nicht selbst helfen können, zu unterstützen. In Durchsagen über Radio und Fernsehen erhält man im Anschluss auf den Sirenenton alle wichtigen Informationen und Handlungshinweise.

Die Sirenen für die Feuerwehr können nur einen Ton abspielen. Das könnte sich aber bald ändern. Foto: Silvio Wyszengrad (Symbolbild)

Im Gegensatz dazu steht der Alarmierungston für die Einsatzkräfte der Feuerwehr. Dieses Signal ist dreimal ein gleichbleibender Ton von je zwölf Sekunden Dauer mit je zwölf Sekunden Pause zwischen den Tönen. Ein Heulton von einer Minute Dauer soll hingegen ebenfalls die Bevölkerung veranlassen, das Radio einzuschalten.

Anlagen stehen in der Nähe von Chemiebetrieben

Katastrophenschutz-Sirenen sollen die Bürgerinnen und Bürger in Bereichen warnen, die besonders gefährdet oder in der Umgebung von Einrichtungen mit besonderem Gefahrenpotenzial - wie zum Beispiel Kernkraftwerken oder Betrieben, die Gefahrstoffe verarbeiten - sind. Das ist auch der Grund, warum es diese Sirenen nicht in jeder Kommune, sondern vorrangig im Umkreis der genannten Betriebe gibt. Im Landkreis Augsburg befinden sich diese Bereiche im Norden und im Nordwesten, da dort entsprechende Chemiebetriebe angesiedelt sind.

Bislang können 70 Sirenen im Landkreis "nur" den Ton der Feuerwehrsirene spielen. Das könnte sich in den kommenden Jahren jedoch ändern. Ab 2023 soll die Region nämlich von einer analogen auf digitale Alarmierung umgestellt werden. Kreisbrandrat Alfred Zinsmeister setzt sich dafür ein, dass beim Umstieg auf die digitale Alarmierung moderne Sirenensysteme verwendet werden: "Ziel sollte sein, dass wir künftig mit jeder Sirene nicht nur die Feuerwehr alarmieren, sondern zusätzlich die Bevölkerung vor Katastrophen warnen können. Außerdem wird durch einen Akkuspeicher die Funktion auch bei Stromausfall sichergestellt. Wir sollten diesen optimalen Zeitpunkt nicht verpassen."

Notsituation: Auch eine App auf dem Smartphone kann warnen

Außerdem kann die Bevölkerung im Landkreis durch 19 mobile Lautsprecheranlagen gewarnt werden. Die Bewohnerinnen und Bewohner selbst können sich auch eine Katastrophen-Warn-App auf ihrem Smartphone installieren, etwa die Nina-App. (AZ)