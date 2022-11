Adventskalender mit tollen Preisen dient guten Zwecken

Der Adventskalender der Rotarier aus dem nördlichen Landkreis Augsburg ist wieder da. Wo es ihn gibt und wozu er dient.

Sie sind auf der Suche nach einem besonderen Adventskalender? Dann bietet sich jetzt noch eine günstige Gelegenheit: der Adventskalender des Rotary Club Gersthofen – Nördliches Lechtal. Er verbindet Wohltätigkeit mit attraktiven Gewinnen.

Erneut hat der Club einen Adventskalender in einer Auflage von 3000 Stück herausgebracht, verbunden mit einem Gewinnspiel für die volljährigen Teilnehmer. Als Preise winken zum Beispiel Essens- und Reisegutscheine, besondere Erlebnisse wie Spaßbaggern und ein iPad.

Verkaufsstellen für den Adventskalender der Rotarier

Und so funktioniert das Gewinnspiel: Jeder Kalender trägt eine individuelle Losnummer, und hinter jedem Kalendertürchen versteckt sich ein Preis. Wird die Losnummer des jeweiligen Kalenders gezogen, gehört dem Besitzer der Preis, der sich an diesem Tag hinter dem Türchen findet. Die Veröffentlichung erfolgt jeweils am Ziehungstag im Internet.

Mit dem Erlös des Kalenders werden unter anderem die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, Dachskinder, End Polio Now, Ukrainischer Verein Augsburg, Hilfe in Not Gersthofen, Tafel Meitingen sowie die Wärmestube in Augsburg unterstützt. Es gibt den Kalender zum Preis von fünf Euro unter anderem bei den Servicepartnern unserer Zeitung: Der Buchladen (Gersthofen), Modellbau Koch (Stadtbergen), Buchhandlung Eser (Meitingen) und Bücher Di Santo Bobingen. (AZ)