Älteste Fichte in der Region: Ersteigern Sie sich ein Erinnerungsstück

Aus dem ehemals größten Baum der Region wird eine Stammscheibe herausgeschnitten und für die Kartei der Not versteigert. So läuft die Auktion.

So einen Baum wird es im Augsburger Land so schnell nicht mehr geben. Fast 200 Jahre brauchte die Fichte im Rauhen Forst bei Biburg, um ihre imposante Höhe von knapp 45 Metern zu erreichen. Nun wurde sie gefällt. Doch unsere Leserinnen und Leser haben die Möglichkeit, sich ein einzigartiges Erinnerungsstück zu sichern und gleichzeitig etwas Gutes dabei zu tun.

Forstbetriebsleiter Hubert Droste wird vor der Weiterverarbeitung eine Stammscheibe aus dem Baum herausschneiden. Diese versteigern wir zugunsten der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung. Somit haben unsere Leser und Leserinnen die Gelegenheit, sich ein schönes und einzigartiges Erinnerungsstück an die ehemals größte und dickste Fichte im Augsburger Land als Dekoration oder Sitzmöbel für den Garten zu sichern. So läuft die Auktion ab.

Baumscheibe der ältesten Fichte der Region: Auktion läuft bis zum 1. April

Geben Sie einfach per Mail oder schriftlich ein Gebot für die Stammscheibe ab. Das höchste Gebot bekommt den Zuschlag. Die Mailadresse lautet redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de. Betreff: Gebot Stammscheibe. Der Erlös wird in voller Höhe an die Kartei der Not gespendet und kommt so unschuldig in Not geratenen Menschen aus der Region zugute. Die Auktion läuft bis Freitag, 1. April, 12 Uhr.

