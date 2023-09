"Alle Kurse ausgebucht" – so lief das Ferienprogramm im Landkreis Augsburg

Backen, Basteln oder Spielen, das Ferienprogramm im Landkreis Augsburg war vielseitig. Und es wurde gut angenommen. Mehr Kinder als zuvor wollten einen Platz ergattern.

Einmal Bäcker oder Bäckerin sein, Brezen backen, Amerikaner verzieren und einen Blick in die Backstube werfen. Das klingt nach einem Traum für viele Kinder. Kein Wunder, dass das Angebot ein Höhepunkt im Ferienprogramm der Gemeinde Kutzenhausen war. „Dieses Jahr ist auffällig gewesen, dass wirklich alle Kurse ausgebucht waren“, lautet das Fazit, das Marcus Bzduch zieht. Er organisierte das Ferienprogramm der Stadt Neusäß und des Jugendkulturhauses Stereoton.

Auch Sophie Kraftsik, die beim Kreisjugendring für das Ferienprogramm zuständig ist, kann feststellen, dass die Nachfrage steigt. „Am liebsten würden die Eltern ihre Kinder nach einer Freizeit direkt wieder für nächstes Jahr anmelden“, erzählt sie. Wenn das Programm des Kreisjugendrings im Frühjahr veröffentlicht wird, sind die Aktionen oft schon nach einem Tag ausgebucht und es gibt lange Wartelisten. Die verstärkte Nachfrage sowohl von Eltern als auch Gemeinden erklärt Kraftsik sich als Corona-Nachwirkung. „Die Kinder möchten die verlorene Zeit nachholen“, sagt sie. Das Angebot dafür ist vielfältig. So übernimmt der Kreisjugendring die Ferienbetreuung des Landratsamtes in den ersten drei Ferienwochen. Das Spielmobil erfreut sich bei den Kindern großer Beliebtheit und wird von den Gemeinden verstärkt angefordert. Zudem organisiert Kraftsik verschiedene Kinder- und Jugendfreizeiten etwa Segeln oder eine Pfadfinderburg. „Die Bauernhoffreizeit ist auch immer sehr, sehr beliebt“, sagt sie. Nach jedem Programm werde mit den Kindern reflektiert. Das Feedback sei positiv. „Viele wollen wiederkommen oder sind sogar zu mehreren Aktionen angemeldet“, sagt Kraftsik.

Ehrenamtliche stellen das Ferienprogramm auf die Beine

Es laufe immer gut, sagt Marcus Bzduch. Die letzten Jahre waren immer noch ein bis zwei Plätze in jedem der etwa 60 Angebote frei. Mindestens zwei Attraktionen finden jeden Tag statt. Ein Höhepunkt sei dabei der Aktivspielplatz in den ersten beiden Ferienwochenenden. „Hier wird vormittags gebastelt und nachmittags gespielt“, erzählt Bzduch. Zudem werden Kurse angeboten, in denen die Kinder etwa Töpfern, Tanzen oder Filzen lernen.

Die größte Herausforderung sei es, Personal und Referenten für die Attraktionen zu finden, da sind sich die Verantwortlichen einig. „Alle, die im Kreisjugendring mithelfen, sind Ehrenamtliche“, erklärt Kraftsik. Diese müssten zuerst gefunden sowie geschult und ausgebildet werden. „Wir müssen genügend Leute finden, dass sich niemand überarbeitet“, sagt sie. In Neusäß werden die Referentinnen und Referenten für die Kurse handverlesen. „Ich habe da sehr hohe Ansprüche“, sagt Bzduch. Zudem unterstützen Praktikantinnen und Praktikanten der Erziehungsschule die Ehrenamtlichen beim Ferienprogramm. „Zum Glück hatten wir dieses Jahr recht viele Praktikanten“, sagt er.

In Kutzenhausen gibt es immer wieder neue Angebote

In Kutzenhausen plant Dirk Pelzeter mit einem kleinen Team aus Ehrenamtlichen das Programm. 29 Veranstaltungen konnten sie in diesem Jahr auf die Beine stellen. Die wurden von den 139 Teilnehmern gerne angenommen. "Manche Kinder haben sogar mehrmals teilgenommen", erzählt er. Besonders Programme in der näheren Umgebung und draußen gehen am besten. Als größte Herausforderung beschreibt er es, für die Kinder das Richtige anzubieten. "Man muss immer wieder neue Sachen finden", erklärt Pelzeter. Das scheint das Team an Ehrenamtlichen aber richtig gemacht zu haben. "Es gab einen gewaltigen Zuwachs an Anmeldungen", sagt auch er.