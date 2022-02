Landkreis Augsburg

18:30 Uhr

Zwei Jahre Pandemie: Als Corona ins Augsburger Land kam

So sah der Lockdown aus vor zwei Jahren: eine menschen- und autoleerer Ikea-Parkplatz.

Plus Ein Blick zurück auf Lockdown, Ausgangssperren, Impfungen. Und ein Blick nach vorn: Was uns der Verlauf der Corona-Pandemie im Kreis Augsburg zeigt.

Von Christoph Frey

Vor ziemlich genau einem Jahr schien das Schlimmste zunächst überstanden. Auch wenn es genug warnende Stimmen gab, die in den kommenden Monaten bestätigt werden sollten: Um den 20. Februar 2021 herum waren die Corona-Zahlen im Landkreis Augsburg so niedrig lange nicht mehr. In diesen Tagen lag die Inzidenz konstant unter 50, teilweise unter 35 - Werte wie zuletzt im Sommer 2020.

