Auch der Landkreis Augsburg kommt für Atommüll-Endlager infrage

Plus Die Suche nach einem Endlager für hochradioaktives Material in rund 1900 Castor-Behältern läuft. Auch im Landkreis Augsburg. Welche Bereiche hier als geeignet gelten.

Strom aus Atomkraft? Wohl kaum etwas ist heftiger umstritten. Selbst die derzeit drohende Stromknappheit ändert daran nichts. Am Ende bleibt die Frage: Wohin mit dem hochradioaktiven Material, das übrig bleibt? Bis 2031 sollte ein Standort für ein atomares Endlager in Deutschland gefunden werden. Ganz so schnell wird es nun wohl doch nicht gehen, wie jetzt bekannt wurde. Der Nordwesten des Landkreises Augsburg bleibt damit weiter in der engeren Auswahl für ein Endlager für hochradioaktives Material. Offenbar sind die Voraussetzungen hier günstig.

