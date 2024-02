Bahn: Ersatzverkehr wegen Gleiserneuerung

Auf der Bahnstrecke zwischen Augsburg und Donauwörth wird ein Gleis erneuert. Währenddessen wird ein Bus eingesetzt.

Wie die Deutsche Bahn mitteilt, kommt es in den Nächten am Samstag, 9. März, und Sonntag, 10. März, zu Bauarbeiten auf der Strecke zwischen Augsburg und Treuchtlingen. Die Linie RE16 wird wegen Gleiserneuerung zwischen Augsburg und Treuchtlingen durch einen Bus ersetzt.

Im Kreis Augsburg halten die Busse in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof

Betroffen ist in beiden Nächten der Zug, der in Donauwörth morgens um 2.10 Uhr in Richtung Augsburg fährt. Er wird durch einen Bus ersetzt, der die Haltestellen bis nach Augsburg Hauptbahnhof abfährt. In die entgegengesetzte Richtung wird in Augsburg ab 3.10 Uhr ein Bus alle Haltestellen bis einschließlich Treuchtlingen abfahren. Die Ersatzhaltestellen befinden sich immer in Bahnhofsnähe. In Gersthofen hält der Bus Richtung Donauwörth an Bussteig 3, und in Richtung Augsburg an Bussteig 2. (AZ)

