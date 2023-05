Hoher Bestand: Warum Störche auf das Augsburger Land fliegen

In den 1980er-Jahren gab es keinen einzigen Storch mehr im Augsburger Land, berichtet ein Experte. Inzwischen gibt es ganze Kolonien. Warum fühlen sich die gefiederten Tiere hier so wohl?

Störche können stur sein. Das bewies eine Storchenfamilie in Margertshausen im vergangenen Jahr eindrücklich. Ihr Lieblingsplatz war auf einem Strommast. Der wiederum befand sich an einem eher ungünstig gelegenem Ort – nämlich direkt über dem Gemüsebeet von Anwohnern. Weil die Exkremente der Tiere im Beet landeten, sollte sie umziehen, die Familie Storch. Doch eine Zwangsräumung nach der anderen scheiterte. Die Problem-Störche hatten zwischenzeitlich gewonnen – und durften dann doch bleiben. Zumindest vorerst. Auch an vielen anderen Orten im Landkreis zeigt sich die Hartnäckigkeit der langhalsigen Vögel.

Waren sie vor einigen Jahren noch eine echte Seltenheit, sieht man sie mittlerweile das ganze Jahr über im Landkreis. "Der Bestand hat wahnsinnig zugenommen", sagt Weißstorch-Experte Anton Burnhauser. In den 1980er-Jahren gab es nach seinen Aufzeichnungen im Landkreis keinen einzigen Storch mehr. Seit etwa zehn Jahren steigt die Population Jahr für Jahr. Im vergangenen Jahr waren es im 28 Horstpaare, die 60 Jungstörche zum Ausfliegen gebracht haben.

Ein Grund dafür, dass die gefiederten Tiere so auf das Augsburger Land fliegen: "Die Tiere sind echte Profiteure des Klimawandels." Denn sie müssen zum Überwintern in den meisten Jahren nicht mehr weit fliegen. Während Störche früher in großer Anzahl bis nach Afrika flogen, um dort ihr Winterquartier aufzuschlagen, bleiben sie heute meist in Europa. "Es gibt etwa große Mülldeponien in Spanien, wo die Störche sich durchfressen", erzählt der Storchenexperte. Hinzu kommt: Etliche Störche verlassen das Augsburger Land überhaupt nicht mehr und bleiben auch im Winter hier. Weil es tendenziell wärmer wird und es in den vergangenen Wintern häufig nur wenig geschneit hat, fanden die Störche offenbar auch im Landkreis ausreichend Nahrung. Doch es gibt noch einen weiteren Grund für den Anstieg der Population.

Viele Störche verzichten auf den langen Flug nach Afrika und überwintern in Bayern. „Dem Storch als großem Vogel macht die Kälte kaum etwas aus, da er die Wärme wesentlich besser speichern kann als kleine Singvögel, die immer bei uns überwintern", sagt Weißstorch-Expertin Oda Wieding vom Landesbund für Vogelschutz.

Wieding geht davon aus, dass etwa 200 Störche während der kalten Jahreszeit im Freistaat bleiben. Selbst mit zweistelligen Minusgraden kämen die Störche gut zurecht. „Die Tiere haben im Laufe der Zeit so ihre Eigenarten entwickelt: Wenn es ihnen an den Füßen zu kalt wird, setzen sie sich auf Kamine oder Straßenlaternen zum Aufwärmen.“

Befürchtungen, dass überwinternde Störche erfrieren könnten, seien unbegründet. „Wird es wegen zugefrorener Seen und Flüsse für die Tiere zunehmend schwerer, Nahrung zu finden, fliegen die Störche einfach weiter umher“, erläutert die Expertin.

Warum sich Störche im Augsburger Land so wohlfühlen

"Es gibt da einen Sog-Effekt", erklärt der Storchenexperte. Denn hat sich eine Kolonie erst einmal an einem Ort angesiedelt, zieht sie weitere Störche an. "Der Storch hat sich vom Einzelbrüter zum Koloniebrüter entwickelt", weiß Burnhauser. Eigentlich sei das ganz ähnlich wie beim Menschen: "Wenn es an einem Ort vielen anderen gefällt, spricht sich das herum." Diese Entwicklung werde auch noch einige Zeit anhalten. Denn momentan gibt es etliche Störche im Augsburger Land, die noch nicht gebärfähig sind. "Wenn deren Nachwuchs da ist, erreichen wir vielleicht eine Plateauphase", meint Burnhauser. Doch so schön die Vögel mit dem langen Hals auch anzusehen sind, sie bringen auch Probleme mit sich.

Die Störche sorgen für Probleme – zumindest für den Menschen

Weil es immer mehr Störche gibt, gibt es auch immer mehr Nester. Und die entstehen eben auch da, wo es den Menschen überhaupt nicht passt. Burnhauser berichtet von Dachrinnen, die wegen der Nester verstopft sind, und von etlichen Strommasten, zu denen er bereits ausrücken müsste, um gemeinsam mit Stromanbietern, Anwohnenden und oft auch der Feuerwehr eine Lösung zu finden. In Fischach etwa nisten Störche auf einem Mobilfunkmast in der Ortsmitte. Weil Störche ihr Nest auf dem Turmdach der Kirche in Willmatshofen errichteten, musste deren Nest zur Sanierung zwischenzeitlich abgebaut werden. "Störche sind an die Örtlichkeit gebunden", sagt Burnhauser.

Deshalb wollten sich wohl auch die sturen Störche in Margertshausen nicht so einfach zum Umziehen überreden lassen. Auf deren alten Lieblingsplatz wurde inzwischen ein sternförmiges Konstrukt angebracht, durch das die Vögel dort nicht mehr landen können. In der Nähe des Feuerwehrhauses hatte man einen Ort gefunden, wo sie mittlerweile leben – mit Blick auf ihr altes Zuhause.