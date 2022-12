Landkreis Augsburg

Brauch des Frauentragens: Im Advent zieht Maria von Haus zu Haus

Plus In wenigen Orten im Kreis Augsburg gibt es den Brauch des Frauentragens. Zusmarshausen und Herbertshofen gehören dazu. Was es mit diesem Ritual auf sich hat.

Von Katja Röderer

Wohl kaum ein religiöses Fest hat so viele verschiedene Bräuche zu bieten wie Weihnachten. Überall auf der Welt werden rund um das Christenfest verschiedene Traditionen gelebt. Im Augsburger Land gelten Adventskranz, Adventskalender oder der Besuch des Nikolaus als beinahe unverzichtbar. Das Frauentragen ist vielen aber kaum ein Begriff. In Herbertshofen ist das anders. Hier sind die Mitglieder der Pfarrei St. Clemens schon mittendrin.

