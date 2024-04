Bürgerstiftung unterstützt Projekte in Königsbrunn

Die Bürgerstiftung Augsburger Land feiert ein kleines Jubiläum und fördert unter anderem ein Projekt des Kreisjugendrings.

Ein kleines Jubiläum konnte kürzlich die Bürgerstiftung Augsburger Land feiern: Die Stiftungsräte und der Stiftungsvorstand trafen sich zur 100. Sitzung. Um dieses besondere Ereignis zu würdigen, hatte die Stiftungsratsvorsitzende Marion Kehlenbach auch Landrat Martin Sailer eingeladen.

Sailer dankte dem Gremium in seinem Grußwort für seine sehr gute Arbeit im Sinne der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Augsburg: „Mithilfe Ihres Engagements ist unsere Bürgerstiftung insbesondere durch verschiedene Projekte in den vergangenen Jahren deutlich sichtbarer geworden.“

So hat die Stiftung unter anderem den Energiepfad durch den Landkreis aktualisiert und neu belebt und mit der Aktion „Musik am Platz“ Vereine bei Standkonzerten in ihren jeweiligen Kommunen unterstützt.

Die Bürgerstiftung Augsburger Land ist fast 20 Jahre alt

Die Bürgerstiftung Augsburger Land, deren Stiftungsrat sich aus aktiven Kreisrätinnen und Kreisräten zusammensetzt, besteht inzwischen seit fast 20 Jahren. Stiftungszweck ist der Erhalt der Lebensqualität in der Region durch die Förderung von besonderen Projekten aus Kultur, Sport, Sozialwesen, Heimatpflege sowie Umweltschutz.

Und da auch die Jubiläumssitzung in erster Linie eine Arbeitssitzung war, wurden direkt die aktuellen Anträge geprüft: Gefördert wird nun beispielsweise ein Projekt des Kreisjugendrings, bei dem es darum geht, die Identität des eigenen Sozialraumes zu erarbeiten. Weitere Förderzusagen erhielten die Lebenshilfe für eine Schaukel an der Brunnenschule Königsbrunn und der Filmclub Königsbrunn zur Durchführung eines Filmfestivals. (AZ)