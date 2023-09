Kissing

So kämpft eine Familie um Betreuung für ihre behinderte Tochter

Plus Eine Kissinger Familie bemüht sich, Pflegeplatz und Unterbringung für ihre schwerbehinderte erwachsene Tochter zu finden. Nun gibt es einen Lichtblick.

Von Anna Katharina Schmid

Soraya summt leise. Die 19-Jährige blättert in einem Tierlexikon, fährt mit dem Finger am Bild einer Spinne entlang. "Sie hat gute Phasen, wie jetzt", sagt Mutter Daniela Seiler. "Dann ist sie auch lieb zu Menschen und umarmt sie." An anderen Tagen schlägt die junge Frau aus dem Nichts zu, kratzt und zwickt bis zu Blutergüssen. Ihre Behinderung geht auf einen seltenen Gendefekt zurück. Soraya hat starke Migräneattacken, Skoliose, eine Autismusstörung. Sie spricht nicht, hält kaum Blickkontakt. Ihr "herausforderndes Verhalten", wie es in Fachkreisen heißt, macht es schwierig, für sie eine Tagesbeschäftigung zu suchen. Jetzt gibt es einen Lichtblick für die Familie aus Kissing.

Kissingerin kommt in der TASS unter

Ab dem 4. Oktober hat die Tochter einen Platz in der TASS in Aichach, der Tagesstruktur für Menschen mit Autismusspektrumsstörungen. Einrichtungen wie diese bieten eine Alternative zu Werkstätten, die für viele Menschen mit Behinderung nicht geeignet sind. In der TASS erwartet Soraya eine ruhige Umgebung, ein geregelter Tagesablauf und kleine Aufgaben. Nach der langen Suche eine gute Nachricht für die Familie. Seiler ist vorsichtig optimistisch. "Ich hoffe sehr, dass es klappt." Aber in ihren Worten schwingt die Alternative mit – wenn es denn eben nicht klappt.

