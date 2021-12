Königsbrunn

Zwei Königsbrunner wollen eine Landkreisinstitution bekannter machen

Plus Marion Kehlenbach und Christian Toth aus Königsbrunn führen die Bürgerstiftung des Landkreises. Ihr Ziel: Die Stiftung bekannter machen.

Von Adrian Bauer

Was tun, wenn man zwar immer irgendwie da ist, aber zu wenige Leute wissen, was man eigentlich tut? Diese Frage stellen sich die Königsbrunner Kreisräte Marion Kehlenbach und Christian Toth bei ihrer Arbeit für die Bürgerstiftung des Landkreises Augsburg. Der Zweck der 2004 gegründeten Stiftung: Sie sammelt Spendengelder und gibt sie an Menschen, die im Landkreis gemeinnützige Projekte umsetzen möchten. Das soll auch weiterhin gelten, doch die beiden Vorsitzenden des Stiftungsrats möchten dafür sorgen, dass künftig mehr Menschen von dieser Arbeit profitieren.

