Corona: Gesundheitsamt ermittelt keine Kontaktpersonen in Schulen mehr

Die neue Regelung betrifft Schulen und Kitas im Landkreis Augsburg. Auch positive Schnelltests sollen nicht mehr gemeldet werden. Jetzt geht es verstärkt um Eigenverantwortung.

Das Staatliche Gesundheitsamt im Landratsamt Augsburg registriert seit Wochen täglich mehrere Hundert Corona-Neuinfektionen. Ein großer Teil dieser Infektionen entfällt auf Fälle an Schulen und Kindertagesstätten. Am Dienstag, 1. Februar, waren an elf Schulen und 52 Kitas im Landkreis ganze Klassen oder Gruppen von Quarantäneanordnungen betroffen, in vielen weiteren Zusammenhängen stehen klärende PCR-Befunde noch aus. "Unser bisheriger Anspruch, alle Fälle so umfassend wie möglich aufzuarbeiten, verursacht angesichts der hohen Zahl an täglichen Neuinfektionen und der zeitlichen Verzögerung bis zum Erhalt der PCR-Testergebnisse zwar einen immensen Aufwand, bringt uns unter dem Strich aber bei der Pandemiebekämpfung nicht voran", erklärt Landrat Martin Sailer. Deshalb wird nun anders vorgegangen.

An Schulen und Kitas, also Kindergärten, Krippen und Nachmittagsbetreuungen von Schulkindern, erfolgt keine Fallermittlung mehr in der bisherigen Form. Allein an Kliniken, stationären Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe werden Kontaktpersonen weiter ermittelt, da hier schwere Krankheitsverläufe eher möglich seien, so der Landrat.

Corona im Kreis Augsburg: Gesundheitsamt setzt auf die Eltern

Damit sich das Virus dennoch nicht ungehindert an Schulen und Kitas ausbreiten kann, setzt das Gesundheitsamt neben den strengen Hygienekonzepten und Testroutinen der Einrichtungen auch auf das Verantwortungsbewusstsein der Eltern. Das gilt jetzt: "Bei Bekanntwerden eines Infektionsfalls wird ab sofort die jeweilige Klasse oder Gruppe intensiv getestet und alle betroffenen Personen durch die Schul- oder Kitaleitung über den möglichen Kontakt informiert. Alle Kinder und Jugendlichen und ihre Familien sind dazu angehalten, ihren eigenen Gesundheitszustand aufmerksam im Blick zu behalten. Bei Auftreten der bekannten, Corona-spezifischen Erkrankungssymptome sollen eine Selbstisolation sowie ein PCR-Test erfolgen", erläutert Landrat Martin Sailer.

Die Eltern von Kindern, die eine Kita besuchen, können nach eigenem Ermessen entscheiden, ob sie ihr Kind nach Bekanntwerden eines Falles in der Gruppe in die Einrichtung schicken wollen, oder nicht. Enge Kontaktpersonen können weiterhin über das Postfach kontaktperson@lra-a.bayern.de mit dem Gesundheitsamt in Kontakt treten, ihre Kontaktdaten übermitteln und Informationen zu häuslicher Quarantäne oder amtliche Quarantänebescheinigungen erhalten. Verbindliche Quarantäneanordnungen werden weiterhin nur vom Gesundheitsamt ausgesprochen.

Schulen müssen positive Corona-Tests nicht mehr melden

Die Neustrukturierung geht noch weiter: Schulen müssen positive Schnell- und Selbsttests nicht mehr ans Gesundheitsamt melden. Die Meldung von PCR-bestätigten Fällen an den Schulen gemäß Infektionsschutzgesetz sieht das Gesundheitsamt weiterhin als sinnvoll und notwendig an, um einen Überblick über das Infektionsgeschehen zu erhalten und bei größeren Ausbruchsgeschehen mit den jeweiligen Schulleitungen in Verbindung zu treten. (AZ)