Corona-Inzidenz im Augsburger Land steigt gewaltig an

Die Inzidenz im Landkreis Augsburg macht in nur wenigen Tagen einen kräftigen Satz nach oben. Der Bundestrend scheint umgekehrt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 313, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Damit steigt der Wert im Vergleich zum Ende der letzten Woche (229) um fast 50 Prozent. Dem RKI wurden 199 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Außerdem starb ein weiterer Mensch im Augsburger Land an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung.

Während der Bundesschnitt bei 288 liegt und in den vergangenen Tagen sank, scheint die Entwicklung im Kreis Augsburg eine andere zu sein. Dort nahmen die Infektionszahlen den Sommer über lange ab, in der jüngsten Vergangenheit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz jedoch wieder.

Corona-Zahlen der Nachbarlandkreise

In vielen Nachbarkreisen sind die Corona-Zahlen niedriger. So liegt die Inzidenz in Günzburg bei 176, im Unterallgäu bei 223, im Donau-Ries bei 230 und in der Stadt Augsburg bei 229. Ähnlich hohe Zahlen gibt es in Dillingen mit 294, im Ostallgäu mit 300 und am höchsten liegt Aichach-Friedberg mit 389. (mom)