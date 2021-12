Landkreis Augsburg

vor 36 Min.

Corona-Inzidenz im Kreis Augsburg sinkt unter 400 - aber zwei neue Todesfälle

Seit Wochen war die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg nicht so niedrig wie am Freitag. Aber am vierten Tag in Folge gibt es neue Todesfälle.

