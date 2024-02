Faschingsbälle und Partys: Das Wochenende wird bunt im Landkreis

Das Wochenende steht ganz im Zeichen der närrischen Zeit: In vielen Ortschaften im Kreis Augsburg sind Bälle und Faschingspartys geboten. Hier eine Übersicht.

Der Fasching hat auch die Region Augsburg fest im Griff. Am Wochenende sind landauf, landab allerlei Faschingsbälle geboten. Aber es gibt auch Angebote mit Musik und Theater für Faschingsmuffel. Hier eine Übersicht:

In vielen Orten finden Faschingsbälle und -partys statt. Da viele davon bereits ausverkauft sein könnten, empfiehlt sich eine Nachfrage.

Das sind die Termine: In Altenmünster Kinderfasching am Samstagnachmittag (ab 13.33. Uhr) in der Schulturnhalle; in Affaltern Samstag ab 14 Uhr Faschingswagen-Präsentation, ab 20 Uhr Party im Feuerwehrgerätehaus; in Biberbach im Schützenheim am Samstag ab 14.14 Uhr Kinderfaschingsball; in Diedorf Piratenfasching am Sonntag ab 16 Uhr im Theaterhaus Eukitea; in Ettelried am Sonntag ab 14 Uhr Kinderball im Schützenheim; im Vereinsheim in Oberschöneberg am Samstag ab 14 Uhr Kinderfasching; in der Mehrzweckhalle in Ellgau am Samstag ab 14 Uhr Kinderball; in Emersacker in der Schulturnhalle am Sonntag ab 14 Uhr Kinderfasching; in der Turnhalle in Willmatshofen am Sonntag ab 14 Uhr Kinderfasching; in Gablingen ist in der Mehrzweckhalle am Samstag ab 20 Uhr die Gablinger Faschingssitzung der Glammhogga; in der Gemeindehalle Kutzenhausen ist am Sonntag um 13.30 Uhr Kinderfasching, ebenso in Langweid in der Mehrzweckhalle am Samstag ab 14.30.

Fasching in Gersthofen und der Region: Teilweise nur noch Restkarten

Für die Kol-La-Sitzung in der Stadthalle Gersthofen gibt es noch Restkarten am Sonntag um 19 Uhr; am Sonntag um 13 Uhr ist Kinder- Kol-La. Die Narrneusia erwartet am Samstag 18 Gastgarden aus ganz Schwaben beim großen Showtanztreffen in der Stadthalle von 14 bis 22.20 Uhr. Die Kinder- und Jugendshowtanzgruppe wird um 19 Uhr auftreten, die Erwachsenen-Showtanzgruppe der Narrneusia um 21.30 Uhr. Am Sonntag ist um 14 Uhr der Kinderfasching der Narrneusia.

84 Bilder Die schönsten Bilder der Kol-La Faschingssitzung in Gersthofen Foto: Marcus Merk

In Ustersbach findet am Samstag ab 14 Uhr im Forum der Kinderball statt, am Sonntag ab 14 Uhr dann der Miniball für Kinder von zwei bis sechs Jahre; in Welden ist am Sonntag ab 14 Uhr Kinderfasching im Sportheim; im Schützenheim Gabelbach ist am Samstag ab 20 Uhr der Feuerwehrball.

Fasching ist auch im südlichen Landkreis Augsburg die liebste Freizeitbeschäftigung am Wochenende: In Königsbrunn findet am Sonntag ab 14 Uhr im Gemeindezentrum St. Johannes der Shownachmittag des CCK statt, in Bobingen wird im Laurentiushaus am Samstag um 19.30 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr Fasching gefeiert. In Klosterlechfeld ist am Samstag um 10 Uhr im Schützenheim ein Faschingsfrühschoppen mit Weißwurstessen, am Samstag um 14 Uhr ist Faschings-Kaffeenachmittag. Im Gemeindezentrum Mittelneufnach ist am Samstag um 19 Uhr Hofball.

In der Stadthalle Schwabmünchen beginnt bereits am Freitag um 19.30 Uhr der Narrenabend der Menkinger Narren; am Samstag ist dann um 19.30 Uhr die Faschingsparty der Feuerwehr Schwabmünchen. Und in der Imhofhalle Untermeitingen beginnt am Samstag um 20 Uhr die Narrensitzung der Imhofia.

Kultur, Musik und Theater: Das ist im Augsburger Land am Wochenende los

Helmut A. Binser tritt am Samstag um 19.30 Uhr in der Turnhalle Willmatshofen mit seinem Musikkabarett "Ha?" auf; im Bürgersaal Stadtbergen gibt es ebenfalls am Samstag um 19.30 Uhr Musik mit dem Café Arrabiata "Ich bin von Kopf bis Fuß auf Tanzen eingestellt"; Irische A-Capella-Musik gibt es am Samstag um 20 Uhr im GeNuss Café in Lützelburg.

Helmut A. Binser tritt in Willmatshofen auf. Foto: Christian Rudnik

Ein Event des Bund Naturschutz zu Lichtmess findet am Samstag ab 17.30 Uhr an der Schmutter in Hainhofen statt. Dann kann jedermann sein Lichterboot die Schmutter hinab schicken.

Sinfonisches Blasorchester in Bobingen

Kontrastprogramm ist am Sonntag um 17 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche in Bobingen mit dem Kirchenkonzert des sinfonischen Blasorchesters des Musikvereins Bobingen und an drei Abenden ab 19 Uhr (Freitag, Samstag und Sonntag) Folkmusik bei Germar’s Best Burger in Schwabmünchen mit "Acoustic Revolution". (dav)