Der neue Führerschein dauert im Augsburger Land bis zu sechs Wochen

Bis spätestens 19. Januar müssen alte Führerscheine teilweise gegen neue im Scheckkarten-Format umgetauscht werden. Doch die Bearbeitungszeit ist lang.

An das Gefühl, seine Unterschrift in dem großen grauen Dokument in das passende Feld unter dem genieteten Passbild setzen zu dürfen, wird sich wohl jeder ältere Führerscheininhaber noch bestens erinnern können. Jahrzehntelang war der "Lappen" stets dabei, wurde bei Kontrollen stolz vorgezeigt und gehütet wie ein Augapfel. Nun sind zumindest für die Jahrgänge 1959 bis 1964 die Tage der Genehmigung zum "Führen eines Kraftfahrzeugs mit Antrieb durch Verbrennungsmaschine" gezählt. Bis zum 19. Januar müssen die alten Führerscheine umgetauscht sein. Wer dies bislang noch nicht erledigt hat, wird es im Augsburger Land bis zum Stichtag allerdings nicht mehr schaffen, teilt das Landratsamt mit.

"Anträge auf Umtausch der Fahrerlaubnis werden selbstverständlich entgegengenommen", erklärt die Pressestelle des Landratsamts. Bei jetziger Antragseinreichung sei die Bearbeitung bis zum 19. Januar jedoch nicht mehr möglich. Allerdings rechnet die Führerscheinstelle auch nicht mit einem großen Ansturm auf den letzten Drücker. "Da wir allen betroffenen Bürgerinnen und Bürgern bereits weit im Vorfeld und ständig auf der Internetseite des Landkreises empfohlen haben, den Antrag auf Umtausch bereits sechs Monate vor Erreichen des Ablaufdatums einzureichen, sollte es nicht zu einem kurzfristigen Andrang kommen", so die Pressestelle. Falls es wider Erwarten dennoch zu einer verstärkten Nachfrage kommt, ist Geduld gefragt.

Landratsamt empfiehlt Terminreservierung über das Internet

Eine personelle Verstärkung der Führerscheinstelle bei Engpässen sei nicht vorgesehen und auch organisatorisch nicht möglich, weil auch in anderen Ämtern die Kapazitäten erschöpft seien. "Letztendlich liegt es in der Eigenverantwortung jeder Bürgerin und jeden Bürgers, den Antrag auf Umtausch rechtzeitig zu stellen", sagt ein Sprecher. In den vergangenen Wochen seien vermehrt Anträge eingegangen, die Bearbeitungszeit liegt jedoch im Schnitt nach wie vor bei etwa fünf bis sechs Wochen. Panik muss aber niemand bekommen. Denn: Es handelt sich nur um den Umtausch des Dokuments und nicht um Fahren ohne Fahrerlaubnis, sollte man es nicht rechtzeitig schaffen. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, empfiehlt das Landratsamt eine Terminreservierung über das Internet. Doch auch ein Umtausch auf dem Postweg sei möglich.

Fakten zum Führerschein 1 / 9 Zurück Vorwärts Rund 3000 Euro kostet heute der Führerschein der Klasse B.

Durchschnittlich 30 bis 40 Fahrstunden benötigen die angehenden Führerscheininhaber bis zur Prüfung.

Vorgeschrieben sind fünf Überlandfahrten, vier Fahrten auf Autobahnen und drei Nachtfahrten. Hinzu kommen die Übungsstunden in der Stadt.

Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes belegen, dass zuletzt 37 Prozent der Theorie-Prüfungen nicht bestanden wurden.

Bei der praktischen Prüfung für die Pkw-Führerscheinklasse B hat die Durchfallquote sogar 43 Prozent betragen.

Immer mehr Fahrschulen, wie auch die Academy in Neusäß, setzen verstärkt auf mentales Training.

Grund für die hohe Durchfallquote ist laut Experten unter anderem das immer höhere Verkehrsaufkommen in den Städten.

Aber auch die Verkehrswahrnehmung ist wesentlich geringer als noch vor 20 Jahren. Junge Menschen im Auto oder auf den Straßen schauen mehr auf ihr Handy als auf den Verkehr.

Unrühmlicher Spitzenreiter ist laut ARD ein 50-Jähriger aus Polen, der im März 2021 insgesamt 192 mal binnen 17 Jahren durch die Prüfung gefallen war. (thia)

"Die Reservierung von Terminen bei der Fahrerlaubnisbehörde ist auf unserer Internetseite jederzeit möglich", teilt das Landratsamt mit. Wer per Post oder per Mail benachrichtigt wurde, dass sein neuer Führerschein im Scheckkartenformat abholbereit wäre, könne dies derzeit sowohl in Gersthofen als auch in Schwabmünchen in der Regel am nächsten, spätestens am übernächsten Öffnungstag vornehmen. Anträge können auch per Post übersendet werden oder in die entsprechenden Briefkästen bei den zuständigen Führerscheinstellen in Gersthofen oder Schwabmünchen eingeworfen werden.

Kosten betragen rund 24 Euro

Die Formulare können im Internet auf der Seite des Landratsamts heruntergeladen werden. Benötigt werden dafür ein biometrisches Passbild, eine Kopie des Führerscheins (Vorder- und Rückseite), die Kopie eines gültigen Ausweisdokuments (Vorder- und Rückseite) und eine Unterschrift für den neuen Scheckkartenführerschein. Die Kosten betragen rund 24 Euro. Der neue EU-Kartenführerschein kann zusätzlich gegen eine Gebühr von 5,09 Euro durch die Bundesdruckerei direkt übersandt werden. Hierfür muss bei der Antragstellung der Originalführerschein (ausgestellt vor 1999 - rosa oder grau) mit dem Antrag übersandt werden. Der Originalführerschein wird von der Führerscheinstelle bis zum Erhalt des neuen EU-Kartenführerscheins befristet und zeitnah mit der Rechnung zurückgeschickt.

Lesen Sie dazu auch