Der Tanz in den Mai beendet die Corona-Ruhe im Landkreis Augsburg

Zwei Jahre lang lief der erste Maifeiertag wegen Corona ohne gesellige Veranstaltungen ab. Das ändert sich jetzt: In vielen Orten des Landkreises Augsburg wird gefeiert. Ein Überblick.

Mit dem 1. Mai kehrt das gesellige Leben im Augsburger Land zurück. In vielen Orten finden Maifeste und Märkte rund um den geschmückten Baum statt. Hier ein Überblick über einige der Veranstaltungen:

Diedorf Es wird der erste Maimarkt in Diedorf nach zwei Jahren Pause - und dann gibt es gleich ein Jubiläum: Seit 40 Jahren gibt es einen großen Jahrmarkt in der Lindenstraße. Ab 10 Uhr öffnen die Stände, ab 13 Uhr dürfen auch die Geschäfte öffnen. Hinter der Schmuttertalhalle haben die Germanen ihr Zelt aufgestellt, im Musikcafé des Musikvereins gibt es Kaffee und Kuchen, und die Feuerwehr präsentiert sich bei einem Tag der offenen Tür. Bücher und andere Medien gibt es beim Bücherflohmarkt der Bücherei von 10 bis 16 Uhr. Vor der Schmuttertalhalle organisiert die Wasserwacht einen großen Flohmarkt, und auch das Begegnungszentrum Diez präsentiert sich in seinen Räumen in der Bahnhofstraße. In der alten Dorfschmiede findet gleichzeitig ein Künstlerfest statt.

Die Naturfreunde Gersthofen bereiten Maibaum für das Aufstellen auf dem Rathausplatz vor. Im Bild von links Jakob Kraus, Daniel Pfundmeier, Felix Hirsch und Jürgen Kraus mit einem von 26 Zunftzeichen. Foto: Marcus Merk

Stadtbergen Gleich zwei Termine stehen am Wochenende in Deuringen und Leitershofen an. Den Beginn macht Deuringen am Samstag, 30. April, um 16 Uhr. Der Baum wird ab 18 Uhr aufgestellt, und ein Singen mit Karl Pösl gibt es ab 18.30 Uhr. Bis 22 Uhr wird dann gefeiert. Einen Tag später geht es dann in Leitershofen am Sonntag, 1. Mai, um 14.30 Uhr los. Für den guten Ton wird der Musikverein mit einem Platzkonzert sorgen, Kaffee und Kuchen gibt es auch.

In Gersthofen treten mehrere Gruppen am Maimarkt auf

Gersthofen "Endlich wieder geht es auf zum Bummel über den Maimarkt", heißt es für die Gersthoferinnen und Gersthofer. Die Budenstadt in der Augsburger Straße und auf dem Rathausplatz fällt etwas kleiner aus. Circa 75 statt 100 Stände werden es sein. Der Markt ist von 9 bis 18 Uhr geöffnet, die Augsburger Straße von 6 bis 19.30 Uhr für den Verkehr gesperrt. In diesem Jahr gibt es keine Pflanzen, ansonsten ist das Marktangebot so vielseitig wie vor der Pandemie. Tradition hat zum 1. Mai auch die Maibaumfeier. Diese beginnt um 16 Uhr auf dem kleinen Rathausplatz. Bis um 18 Uhr gibt es dort verschiedene Auftritte.

Die Kapelle in Schlipsheim ist rundherum saniert worden. Das wollen die Neusässer feiern. Foto: Marcus Merk

Schlipsheim Nach über zweijähriger aufwendiger Sanierung erstrahlt die Kapelle St. Nikolaus von Tolentino in Schlipsheim wieder in ihrem vollen Glanz und die Öffentlichkeit hat nach längerer Zeit wieder Zutritt. Zum Auftakt des Dorffestes gibt es einen Umzug entlang der Kapellenstraße, der von Fahnenabordnungen sowie der Stadtkapelle begleitet wird. Es folgt ein Gottesdienst und Führungen.

Meitingen Auf dem Rathausplatz in Meitingen tanzen rund um den Maibaum die Kinder zur Musik. Bereits am Samstag wird ab 15.30 Uhr in den Mai getanzt. Auch hier gibt es Essen, Getränke und Musik. Veranstalter ist erstmals der Kulturverein. Die Musiker der SGL-Werkskapelle und des Jugendblasorchesters begleiten Kaffee und Kuchen, Kinderschminken und das Herumtollen auf der Hüpfburg. Auch der Männergesangsverein hat eine Darbietung geplant. Ab 18.30 Uhr spielen die Meitinger Musikerinnen und Musiker.

Dinkelscherber Feuerwehr feiert 150. Geburtstag

Dinkelscherben Bereits am Samstag, 30. April, wird in Dinkelscherben auf dem Marktplatz gefeiert. Rund um den Maibaum versammelt man sich ab 17 Uhr bei Essen und Getränken an der Maibar. Um 17.30 Uhr beginnt der offizielle Teil mit einer Eröffnung und dem anschließenden Tanz um den Maibaum. In Dinkelscherben wird am Wochenende auch das 150-jährige Bestehen der Feuerwehr gefeiert. Der Festauftakt findet am Marktsonntag um 10 Uhr statt. Dabei besteht auch die Möglichkeit, das Gerätehaus und die Fahrzeugtechnik zu besichtigen, eine Drehleiter wird bereitstehen, ebenso einige Oldtimer.

Aystetten "Wir haben uns mächtig ins Zeug gelegt, um nach der zweijährigen Pause ein Event auf die Beine zu stellen", schreibt die Feuerwehr Aystetten auf ihrer Facebook-Seite. Hier wird bereits am Samstag rund um den neuen Maibaum ab 16 Uhr gefeiert. Vor allem Familien finden bei der Maifeier Abwechslung beim Kinderschminken, der Hüpfburg oder einer Fahrzeugschau. Die Feuerwehrmitglieder werfen den Grill an, und einen "Absacker" gibt es an der "Löschbar". (AZ)