Landkreis Augsburg

17:57 Uhr

Die Visionen des Landrats für den Kreis Augsburg und die Sorge vor einer Endlosspirale

Plus Wo stehen die Menschen im Augsburger Land in zehn Jahren? Landrat Martin Sailer hat sich über Themen wie Pflege, Arbeit oder Mobilität Gedanken gemacht.

Von Cordula Homann

Was ist Ihre Vision für den Landkreis in zehn Jahren?



Martin Sailer: Der Landkreis Augsburg ist Zuzugsregion sowie attraktiver Wirtschaftsstandort und Wohnort. Ich wünsche mir, dass er sich auch in Zukunft positiv entwickelt. Folgende Themen werden uns in den nächsten zehn Jahren aus meiner Sicht beschäftigen: Schulen (Anpassung der Kapazitäten), Kreisjugendheim (Neubau), Krankenhäuser (Neubau an einem Standort), bedarfsgerechte Pflege samt Neuerrichtungen, bedarfsgerechter, leistungsfähiger Nahverkehr/AVV samt elektrischem Busbetrieb, Schnellbahnstrecke Augsburg–Ulm und die Staudenbahn. Außerdem wünsche ich mir, dass unsere Gesellschaft und damit auch unser Landkreis in den kommenden zehn Jahren wieder näher zusammenrückt. Aktuell herrscht sehr viel Unzufriedenheit, und gemeinschaftlich wird zumeist nur demonstriert, wie etwa zu den Themen Klima, Landwirtschaft, rechte Tendenzen oder Krieg. Ich hoffe, dass es die Bundespolitik in den nächsten Jahren schafft, die Menschen mit nachvollziehbaren Entscheidungen wieder mehr zu einen, anstatt sie weiter auseinanderzudividieren.

