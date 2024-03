AVV passt Abfahrtszeiten auf der Buslinie 704 an

Die erste Verbindung am Morgen startet nun bereits ab Walkertshofen. Die Nachmittagsabfahrt vom Bahnhof Gessertshausen wird nach hinten verlegt.

Der Augsburger Tarif- und Verkehrsverbund (AVV) verbessert die Anschlusszeiten für Pendlerinnen und Pendler auf der Regionalbusline 704 morgens früh und am Nachmittag. So soll die Linie ab Montag, 25. März, ergänzt werden. Die erste Fahrt im Frühverkehr von Langenneufnach nach Gessertshausen um 5.20 Uhr wird verlängert, sie startet künftig ab Walkertshofen um 5.15 Uhr, Ankunft in Gessertshausen Bahnhof ist um 5.40 Uhr.

Um eine bessere Anbindung an den Schienenverkehr Richtung Augsburg zu gewährleisten, wird die Fahrt um 5.18 Uhr in Schwabmünchen um zehn Minuten vorverlegt. Neue Abfahrtszeit in Schwabmünchen ist 5.08 Uhr, Halt in Fischach, Gartenstraße um 5.53 Uhr mit neuer Ankunftszeit in Gessertshausen Bahnhof um 6.02 Uhr.

Buslinie 704 des AVV startet am Nachmittag später

Im Feierabendverkehr fährt die Regionalbuslinie 704 von Gessertshausen Bahnhof statt bisher um 16.49 Uhr zukünftig um 17.02 Uhr ab. Für die Busfahrten der Linie 704 um 17.02 Uhr, 17.48 Uhr und 18.48 Uhr wird am Gessertshauser Bahnhof eine maximale Wartezeit auf den Zug von fünf Minuten eingerichtet.

Unsere Redaktion hatte mehrfach darüber berichtet, dass Pendlerinnen und Pendler teilweise die Busverbindung vom Gessertshauser Bahnhof in Richtung Stauden nicht erreichen konnte, wenn der Bus um bisher 16.49 Uhr aufgrund einer Zugverspätung nicht erreicht werden konnte. Außerdem hatten sich Pendler im Landratsamt mit Landrat Martin Sailer und Vertreterinnen des AVV getroffen, um Verbesserungen zu besprechen und in die Wege zu leiten. (jah)

