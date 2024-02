Landkreis Augsburg

11:30 Uhr

Gegner des Bahnausbaus zwischen Augsburg und Ulm planen Protest

Josef Stöckle (links) und Heiko Mohr bereiten eine Protestaktion gegen den Bahnausbau Ulm–Augsburg an der Autobahnkapelle in Adelsried vor.

Plus Eine Neubaustrecke an der A8 befürworten Josef Stöckle und Heiko Mohr von der Bürgerinitiative Bischt nicht. Bei einer Protestaktion in Adelsried beziehen sie Stellung.

Von Katja Röderer

Der Bahnausbau zwischen Ulm und Augsburg sorgt immer wieder für hitzige Debatten im Augsburger Land. Zwischen den beiden Städten sollen zwei zusätzliche Gleise für den Fernverkehr zwischen Paris und Bratislava verlegt werden. Das Milliardenprojekt hat Befürworter, Gegner und eine Vielzahl an Meinungen hervorgebracht. Wo soll die Strecke verlaufen? Wie viele Gleise sind nötig, und braucht Zusmarshausen einen Bahnhalt? Auch Heiko Mohr aus Adelsried und Josef Stöckle aus Wollbach befassen sich mit dem Thema. Sie kommen zu dem Schluss, dass gar keine Neubaustrecke gebaut werden sollte. Besser sei es, die heutige Bestandsstrecke optimal zu sanieren, sagen sie. Mit einer öffentlichen Protestaktion am Samstag, 2. März, an der Autobahnkirche in Adelsried wollen sie mit ihrer Bürgerinitiative auf diesen Standpunkt aufmerksam machen. Los geht es um 19 Uhr.

Das Aktionsbündnis Bahn Bürgerinitiativen Deutschland (ABBD) hat für diesen Abend unter dem Motto "Bürgerbahn statt Größenwahn" deutschlandweit zu Mahnfeuern und Mahnwachen aufgerufen. Es geht darum, für eine bessere Bahnpolitik zu demonstrieren. Veranstalter der Aktion in Adelsried sind die Ortsgruppen Adelsried, Wollbach, Streitheim und Horgau von der Bürgerinitiative Schwabentrassen (Bischt) und der Bürgerverein Hirblingen. Bei Einbruch der Dunkelheit soll der Verlauf von zwei Trassenvarianten der Neubaustrecke an der A8 mithilfe von Fackeln ausgeleuchtet werden. Die Organisatoren rechnen mit etwa 150 Teilnehmern. Auch in Limbach und Bubesheim (Kreis Günzburg) und zwischen Straß und Steinheim (Kreis Neu-Ulm) finden am Samstagabend Protestaktionen statt.

