Diese Väter aus dem Augsburger Land teilen ihr Hobby mit ihren Kindern

Plus Ein gemeinsames Hobby schweißt zusammen. Zum Vatertag haben wir mit drei Vater-Sohn-Gespannen aus dem Kreis Augsburg gesprochen, die eine Leidenschaft teilen.

Beim Vatertag hat jede Familie ihre eigene Tradition – oder eben auch nicht. Manche sind mit Bollerwagen und Bier unterwegs, andere gehen lecker essen und wieder andere feiern den Tag überhaupt nicht. Eins ist jedenfalls klar: Vater sein, das beschränkt sich nicht auf einen Tag im Jahr. Die eigene Eltern-Rolle beschäftigt Mamas und Papas ein Leben lang. Besonders schön ist es, wenn die Kinder sich für das gleiche Hobby begeistern. Drei Vater-Sohn-Gespanne aus dem Landkreis Augsburg haben uns von ihrem Umgang miteinander erzählt und wie es ist, eine Leidenschaft zu teilen.

Oft ist es so, dass die Eltern das Vorbild ihrer Kinder sind. Im Fall von Martin Holzapfel und seinem Sohn Chris war es genau andersherum. Denn es war der 16-jährige Chris, der zuerst bei der Feuerwehr Neusäß war und dann damit auch seinen Vater ansteckte. "Ich bin durch ein Plakat auf die Feuerwehr Neusäß aufmerksam geworden. Seit Juni 2021 bin ich dabei", erzählt Chris. Nach seinem ersten Besuch war er sofort begeistert und gab das an seinen Vater weiter. "Mein Sohn kam von der Jugendübung nach Hause und hat gleich gesagt: Papa, du musst unbedingt zur freiwilligen Feuerwehr, das ist genau das Richtige für dich", erinnert sich Holzapfel. Chris sollte recht behalten. Seit September 2021 ist sein Vater nun auch dabei, nur wenige Monate, nachdem sein Sohn bei der Feuerwehr angefangen war. "Ich habe mich total gefreut, dass Chris das mit mir teilen wollte", sagt Holzapfel.