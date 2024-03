Flohmärkte und Vorfreude auf Ostern bestimmen das Wochenende

Der beginnende Frühling wartet mit Flohmärkten und den ersten Osterbasaren in der Region auf. Hier eine Übersicht für das Wochenende.

Das Wetter ist zwar nur teilweise frühlingshaft, aber die Vorfreude auf Ostern und die ersten Flohmärkte unter freiem Himmel locken sicher viele Besucher an diesem Wochenende an. Das sind die größten Veranstaltungen im Landkreis Augsburg:

Ostermärkte:

Ostermarkt im Zehentstadel in Pfaffenhofen ( Buttenwiesen) am Sonntag von 10 bis 17 Uhr; In Fischach in der Staudenlandhalle am Sonntag von 10 bis 17 Uhr Osterbasar- und Hobbykünstlermarkt. Frühlings-Oster-Bastelaktion in der Bücherei Oberschöneberg am Samstag ab 15 Uhr.

Flohmärkte:

Kinderflohmarkt in Diedorf (Grundschule- und Mittelschule), Sonntag 14 bis 17 Uhr; in der Immanuelkirche bereits am Samstag 10 bis 12 Uhr Kinderflohmarkt. In Steppach Kinderflohmarkt der Kindertagesstätte St. Gallus am Samstag von 14 bis 17 Uhr.

Lesen Sie dazu auch

Feste:

Im Vereinsheim in Siegertshofen am Samstag um 20 Uhr Starkbierfest des Musikvereins Siegertshofen; in Langweid in der Mehrzweckhalle am Samstag ab 18 Uhr "Blasmusik. Brotzeit. Bier.“ mit böhmischer Blasmusik vom Musikverein Langweid. Fastenpredigt beim Starkbierfest mit Proklamation der Schützenkönige am Samstag um 19 Uhr im Schützenheim Herbertshofen.

Kultur:

Im Theaterhaus Eukitea in Diedorf am Freitag und Samstag um 20 Uhr, „Sophie Scholl - Innere Bilder“; Jahreskonzert der Musikschule Biberbach am Sonntag um 14.30 Uhr in der Grundschule; im Gemeindevereinszentrum Ehingen, Frühjahrskonzert mit den Ehinger Musikanten am Samstag um 19.30 Uhr, am Sonntag um 14.30 Uhr dann Nachmittagskonzert mit dem Jugendorchester und den Flötenkindern. Im Vereinsstadel Hirblingen Konzert der Schüler- und Jugendkapelle Batzenhofen Hirblingen, Young Sunny Mood der Sing- und Musikschule Gersthofen am Sonntag um 14 Uhr; in der Pfarrkirche Batzenhofen am Sonntag um 17 Uhr Jubiläumskonzert 30 Jahre Chor Tálatta; Im Haus der Musik Meitingen am Samstag um 19.30 Uhr Jahreskonzert der fortgeschrittenen Schülerinnen und Schüler der Musikschule Biberbach.

A-Capella-Pop mit "Magpie Alley"

In Langweid tritt am Sonntag 17 Uhr in der Mehrzweckhalle "Magpie Alley" mit A-Capella-Pop auf und in der Stadthalle Neusäß gibt es am Samstag um 20 Uhr ein Konzert mit den größten Hits von Adele.

In der Sporthalle Erlingen wird am Freitag und Samstag jeweils um 19.30 Uhr Theater gespielt mit "Kaufhaus in Trouble“, in Thierhaupten im Herzog-Tassilo-Saal am Samstag um 20 Uhr „Da Leftutti“.

In Steppach tritt der Junge Chor am Sonntag um 16 Uhr gemeinsam mit dem Jugendchor zum zehnjährigen Jubiläum in der Kirche St. Raphael auf mit der „Mass of the children“ von John Rutter.

Im südlichen Landkreis Augsburg stehen am Wochenende diese Veranstaltungen an:

In der Stadthalle Schwabmünchen spielt am Freitag um 19.30 Uhr die Orchestervereinigung Divertimento zum Internationalen Frauentag, am Sonntag findet von 10 bis 17 Uhr ein großer Kunsthandwerkermarkt statt.

Im Pfarrheim Untermeitingen steigt am Samstag um 19 Uhr das Starkbierfest des Musikvereins Untermeitingen. Gesungen wird am Sonntag um 17 Uhr in Langerringen in der Gaststätte Deutsches Haus mit dem Wertachauer Saitenklang; in der Gaststätte Trachtenheim in Königsbrunn gibt es am Sonntag ab 18 Uhr Comedy mit dem Programm „Schöne Sonndaach“ mit Maddin Schneider. (dav)