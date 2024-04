Igelhilfe Schwaben sucht dringend Plätze zur Auswilderung: So kann man helfen

Die Igelhilfe Schwaben kümmert sich um verletzte oder hungernde Tiere. Dringend gesucht sind Gartenbesitzer, die mithelfen wollen.

Die Igelhilfe Schwaben rettet verletzte oder hungernde Igel vor dem Tod. Für die derzeit in der Station in Neusäß lebenden, wieder gesunden Tiere werden dringend Plätze zur Auswilderung gesucht. Angesprochen sind Gartenbesitzer, die eines oder mehrere dieser Tiere aufnehmen möchten. Der Garten sollte naturbelassen sein.

Am geeignetsten sind dafür nach Ansicht der Tierschützerin Hannelore Pentenrieder aus Neusäß vor allem Gärten in ländlicheren Bereichen. Denn diese sind meist fernab von stark befahrenen Straßen, mit viel Unterschlupfstellen und Durchgängen zu anderen Gärten. „Durch den Bau neuer Straßen wird es für unsere Igel immer schwieriger, gute Lebensräume zu finden.“ Daher sei die Igelhilfe immer stärker auf die Unterstützung durch Tierfreunde angewiesen.

So können Igel ausgewildert werden

Grundsätzlich sollten alle Gärten laut Hannelore Pentenrieder auf Fallen für Igel und andere Kleintiere kontrolliert werden: „Aus nicht abgedeckten Schwimmbecken, Lichtschächten, tiefen Gruben und so weiter gibt es für die Tiere kein Entrinnen.“ Interessenten, die einen Igel auswildern wollen oder Fragen haben, erhalten bei der Igelstation in Neusäß unter Telefon 0821/ 467569 oder Auskunft. Mehr Informationen im Internet gibt es unter www.igelhilfe-schwaben.de.

Zum Start der Gartensaison warnen außerdem die Grünen im Augsburger Land vor den Gefahren von Mährobotern für Igel. In einer Pressemitteilung erklärt Juliane Vinzelberg, Kreissprecherin der Grünen Augsburg-Land: „Der Igel wurde heuer von der Deutschen Wildtierstiftung zum Wildtier des Jahres gewählt. Das ist eine gute Nachricht. Aber dabei darf man nicht vergessen, dass der Igel 2020 auf die Vorwarnliste der Bundesdeutschen Rote Liste gesetzt wurde.“ Um Igel zu schützen, sollte der Rasenroboter, wenn überhaupt am besten um die Mittagszeit mähen. Niemals in der Dämmerung oder bei Nacht und immer unter Aufsicht. (AZ)