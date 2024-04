Landkreis Augsburg

06:35 Uhr

Nach Vorfall in Dinkelscherben: Warum werden Hunde so aggressiv?

Plus Zwei Labradore haben in Dinkelscherben mehrere Hühner getötet. Ausgerechnet die als Familienhunde bekannte Rasse. Hundetrainer können das erklären.

Von Cordula Homann

Elf Hühner haben sich zwei Labradore in Dinkelscherben geschnappt und getötet. Die beiden Tiere sind als Problemhunde bekannt und mussten nach mehreren Zwischenfällen schon mal ins Tierheim. Inzwischen sind sie zurück beim Halter – und richteten wieder Schaden an: Sie sprangen über den Zaun eines Hühnerhofs und töteten ein Drittel des Tierbestandes. Dabei gelten Labradore doch als Familienhunde. Wir haben mit Hundetrainerinnen und -trainern darüber gesprochen, wie es so weit kommen kann und was Haltern hilft.

Zwei Labradore sprangen in Dinkelscherben in einen Hühnerhof und töteten elf Hühner. Die Hunde sind bereits in der Vergangenheit negativ aufgefallen. Foto: Monika Mayer

Einer, der den Bericht über die Hunde in Dinkelscherben mit großem Interesse gelesen hat, ist Hermann Duschl aus Allmannshofen. Jahrelang war er Hundetrainer. Sein letzter Dackel wurde 19 Jahre alt. Mit dem Hundetraining hat Duschl längst aufgehört, berührt hat ihn der Bericht dennoch. "Das waren eingesperrte Hunde. Wenn man eingesperrt ist, will man raus."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen