Landkreis Augsburg

18:20 Uhr

Omikron: BRK entwickelt Computerprogramm für alle Rettungswachen im Kreis Augsburg

Manfred Rupprecht (links) und Thomas Haugg testen ein Infoboard, das sogenannte WIMS, ein Wachinformationssystem. Dieses vom Kreisverband des BRK entwickelte Computerprogramm übermittelt in Echtzeit alle relevanten Daten an die neun Rettungswachen im Augsburger Land.

Plus Das Augsburger Land rüstet sich für eine Omikron-Welle: Das BRK testet eine spezielle Software, das Landratsamt trifft Vorkehrungen für die Auslagerung von Patienten und die Feuerwehr muss im Notfall den Müll abholen.

Von Matthias Schalla

Diese Entscheidung ist dem Geschäftsführer des BRK-Kreisverbands nicht leicht gefallen. "Wegen der Pandemie habe ich meine geplante Motorradtour durch Namibia erst einmal verschieben müssen", sagt Thomas Haugg. So wie ihm geht es jedoch zurzeit vielen Menschen im Augsburger Land, denn aufgrund der aktuellen Omikron-Mutante steht die 5. Welle unmittelbar bevor. Die Regierung hat daher ausdrücklich alle Kräfte, die in einer "kritischen Infrastruktur" arbeiten, aufgefordert, ihre Pandemiepläne griffbereit zu haben. Wir haben bei BRK, Feuerwehr und Polizei nachgefragt, was das für sie bedeutet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen