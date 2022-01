So geht es den Rinderhaltern im Augsburger Land

Fleckviehzüchter ziehen Bilanz. Corona, gestiegene Preise und sieben "Rekordkühe" prägten das Jahr. Einige Betriebe wurden ausgezeichnet.

Bilanz zog bei der online durchgeführten Mitgliederversammlung des Fleckviehzuchtverbandes Wertingen der Verbandsvorsitzende Georg Kraus. Die Bauern hätten zwar gestiegene Erlöse für Milch und Rindfleisch verzeichnet, zugleich sei die wirtschaftliche Situation aber massiv von den explodierenden Preisen für Betriebsmittel beeinträchtigt worden. Trotz Corona-Einschränkungen sei die Vermarktung insgesamt gut gelaufen.

Im Augsburger Land gibt es rund 10.000 Kühe

Zuchtleiter Friedrich Wiedenmann legte im Jahresbericht Zahlen und Tendenzen zur Leistungsentwicklung und Zuchtarbeit vor. Der Herdbuchkuhbestand war mit ca. 52.000 Kühen in 850 Betrieben etwas rückläufig. In der Betriebsstruktur seien leichte Zuwächse in der Herdengröße feststellbar. Im Landkreis Augsburg sei 2021 bei den 157 Fleckvieh-Herdbuchbetrieben (-9) mit 10.003 Kühen (-214) ein Leistungsniveau von 8260 Kilogramm je Kuh und Jahr erreicht worden. Sensationell sei: 46 Kühe im Zuchtgebiet haben die magische Grenze von 100.000 Kilogramm Lebensleistung überschritten. Sieben davon stehen im Landkreis Augsburg - in den Zuchtbetrieben Merk Stefan, Buch; Guggenberger GbR, Willishausen; Leitenmeier Michael, Agawang; Reitmayer Johann, Auerbach; Seitz Christian, Schlipsheim; Fleiner Franz, Katzenlohe und Port Manfred, Graben.

Im Berichtsteil „Vermarktung“ erläuterte Johann Schwarz: „In Corona-Zeiten konnten die Auktionen nur unter entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen abgehalten werden. Mit Kaufaufträgen haben wir trotz Begrenzung der Personenzahl die Absatzlage gesichert.“ Im Stallverkauf von Kühen zeigte sich – sicher auch bedingt durch Corona – eine Steigerung. Auch aktuell bestehe eine gute Nachfrage nach Zuchtvieh.

Kälber sind gefragt

Der Zuchtviehexport von Kalbinnen und Jungrindern sei im Vorjahresniveau, berichtete Freddy Sandmeier aus seinem Arbeitsbereich. Bei den Nutzkälbern stiegen die Verkaufszahlen um etwa 1000 Tiere. Sandmeier dazu: „Wir brauchen dringend mehr Kälber am Markt, um unsere Kunden zu bedienen“.

Nach den Fachinformationen und Vereinsregularien galt das Ende des Abends der namentlichen Vorstellung der „Fleckvieh-Profis“. Alljährlich werden die besten Züchter nach einem Punkteindex mit Einbezug von Milchmenge, Milchinhaltsstoffen, Lebensleistung, Fruchtbarkeit und Gesundheit proklamiert. Wiedenmann erläuterte hierzu, dass diese Kriterien im Zuchtziel der Rasse Fleckvieh starke Beachtung fänden und auch maßgeblich zum Betriebserfolg beitragen. Daher sei für die Besten im Landkreis nach diesem Punktesystem der Name „Fleckvieh-Profi“ absolut gerechtfertigt. (AZ)

Diese Betriebe wurden ausgezeichnet

Im Landkreis Augsburg erhielten diese Auszeichnung (Nennung in der Reihenfolge der Rangierung) die Zuchtbetriebe: KRAUS GEORG U. ANDREAS GBR, DEUBACH, GEH ANDREAS, KUTZENHAUSEN, MIEHLE ULRICH, HENNHOFEN, FICHTEL ALOIS U. JOSEF GBR, HÄDER SCHMID SONNENHOF GBR, USTERSBACH, SIRCH THOMAS, ALTENMÜNSTER, ZOTT JOSEF, ARETSRIED KASTNER GBR, MAINGRÜNDEL STORK GBR, SCHWABMÜHLHAUSEN, STEGER ANDREAS, REITENBUCH, WEBER BERNHARD, WOLLISHAUSEN GUGGENBERGER GBR, WILLISHAUSEN, FISCHER ROBERT, OBERROTHAN, REITER FRANZ, ANHAUSEN