So startet das Augsburger Land in die Faschingssaison

Narrneusia startet im Haus der Musik in die Faschingssaison.

Plus Um 11.11 Uhr fiel am Samstag der Startschuss für die närrische Saison. Welche Prinzenpaare jetzt im Landkreis regieren und wo schon so richtig gefeiert wurde.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek und Melanie Langenwalter

Seit Samstag darf wieder narrisch gelacht werden: Pünktlich um 11.11 Uhr fiel der Startschuss für die neue Faschingssaison. Die Faschings-Garden im Augsburger Land standen da vielerorts schon bereit. Endlich können sie ihre Tänze zeigen. Das lange Trainieren, ein neues Motto überlegen, die passende Musik finden, die Kostüme austüfteln, all das ist nun vorbei. Was die Faschingsfans in diesem Jahr erwartet, wer schon in die Saison gestartet ist und welche Prinzenpaare im Augsburger Land regieren.

Um 11:11 Uhr läutete die Narrneusia im Haus der Musik in Neusäß die diesjährige Faschingssaison ein. Wie gewohnt ließ der Verein nicht nur einen kleinen Einblick in sein neues Programm zu, sondern hatte auch die neuen Prinzenpaare im Gepäck. Das Kinderprinzenpaar, Prinzessin Mia I. und Prinz Dominik I., beide „zuckersüß“, wie Moderator Felix Vetter verkündete, werden in Dirndl und Lederhose passend zum Motto „Narrneusia Volksfest – großes Getummel auf dem Rummel“, charmant ihre närrischen Untertanen durch den Fasching führen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

