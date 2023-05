Staatsministerin für Digitales ehrt Landratsamt für Online-Angebot

Digitale Verwaltungsdienstleistungen sollen zunehmend Behördengänge ersetzen. Das Landratsamt Augsburg hat sich der Digitalisierung gestellt – und wird belohnt.

69 Verwaltungsdienstleistungen können mittlerweile von Bürgerinnen und Bürgern digital in Anspruch genommen werden. Das Landratsamt Augsburg wurde dafür nun von der Staatsministerin für Digitales, Judith Gerlach, als "Digitales Amt" ausgezeichnet. Seit Sommer 2021 zeichnet das Bayerische Staatsministerium für Digitales diejenigen Behörden aus, die seit der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes besonders weit vorangeschritten sind – und der Landkreis Augsburg gehört jetzt dazu.

"Fertig sind wir aber noch nicht", meint Gerlach. Der Zugang der Bevölkerung zu digitalen Verwaltungsdienstleistungen spiele noch eine entscheidende Rolle im digitalen Prozess. Deshalb wird die Ehrung auch als Schild übergeben: Gerlach hofft, dass es somit von Bürgerinnen und Bürgern im Landratsamt gesehen wird und diese somit aufmerksamer auf digitale Prozesse werden. Das sieht Landrat Martin Sailer ähnlich – und hat sich für das Schild bereits einen Platz im Landratsamt überlegt. "Ich werde es im Foyer unten bei der Treppe aufhängen. Da laufen am Tag drei- bis sechshundert Menschen vorbei." Überdies plant er, die Auszeichnung als E-Mail-Signatur und auf der Website des Landratsamts zu vermerken, um weiter auf die digitalen Verwaltungsprozesse hinzuweisen.

Landratsamt Augsburg will Hemmschwelle weiter abbauen

"Wir haben uns früh auf den Weg gemacht. Wir wissen aber auch, dass wir noch nicht am Ziel sind", sagt Sailer. Er möchte die Hemmschwelle in der Bevölkerung gegenüber Amtsgängen per Computer weiter abbauen. Hierfür brauche es aber auch Mut in der Bevölkerung, diese Angebote trotz der Datenschutz-Hürde in Anspruch zu nehmen. "Bei Fragen können die Bürgerinnen und Bürger sich auch jederzeit an uns wenden", sagt er. Denn die digitalen Prozesse haben zahlreiche Vorteile: "Es braucht weniger Behördengänge, und man kann die Prozesse in Ruhe zu Hause durchlaufen. Arbeitstätige müssen sich nicht mehr extra für einen Termin im Landratsamt freinehmen, sondern können die Dienstleistung in Anspruch nehmen, wenn sie Zeit haben." Seit es mehr digitale Verwaltungsprozesse gebe, gingen auch die Beschwerden im Landratsamt zurück. Besonders oft genutzt werde bisher der Online-Bauantrag.

Wann persönliche Termine im Landratsamt Augsburg sinnvoll sind

Dennoch gibt es auch noch Schwierigkeiten: "Wir haben tolle Prozesse digitalisiert, wie zum Beispiel den Führerscheinumtausch. Trotzdem haben wir vermehrt die Rückmeldung bekommen, dass Probleme in der Umsetzung zu Hause, zum Beispiel beim Einscannen des Bildes, aufgetreten waren", so Gerlach. Es könne nicht sein, dass der Onlineprozess komplexer sei, als ein persönlicher Termin. Um eine nutzerfreundlichere Identifizierungsmöglichkeit zu etablieren, sei jedoch vor allem die Bundesregierung gefragt. In Spezialfällen sollte laut Sailer nach wie vor besser ein persönlicher Termin vereinbart werden.

"Im Ländervergleich der digitalen Verwaltungen ist Bayern momentan auf Platz eins", sagt Gerlach. "Durch die Auszeichnungen soll auch ein Wettbewerb unter den Kommunen entstehen." Um die Auszeichnung zu erhalten, müssen Kommunen mindestens 50 Verwaltungsdienstleistungen online zur Verfügung stellen. Das Landratsamt Augsburg hat diese mit 69 Dienstleistungen somit klar erfüllt.

