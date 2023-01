Sterbefall-Rekord in den Sommermonaten im Kreis Augsburg

Plus Hitze, Grippe und Corona: Auch für das Jahr 2022 zeichnet sich wieder eine hohe Übersterblichkeit im Augsburger Land ab.

Die Übersterblichkeit im Landkreis Augsburg bleibt hoch. Sowohl im März 2022 als auch in den Sommermonaten von Mai bis einschließlich September gab es im Augsburger Land mehr Sterbefälle als in den ersten beiden "Corona-Jahren" 2020 und 2021 – und damals waren die Zahlen schon vergleichsweise hoch.